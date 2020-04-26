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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نانسى عجرم توضح حقيقة حملها فى طفلها الرابع

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:00 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن حقيقة حملها في طفلها الرابع من زوجها الطبيب فادي الهاشم، خاصة بعد الأخبار التي نشرت حول ذلك مؤخرًا.

وقالت نانسي عجرم، خلال لقاء عبر الإنترنت مع برنامج «سهرانين معاكم بالبيت» مع الفنانة سيرين عبدالنور والفنان أحمد فهمي، والمذاع عبر فضائية mbc، إنها ليست بحامل.

وعن رغبتها في إنجاب صبي، قالت إن الخلقة الكاملة نعمة كبيرة، والله أراد أن يعطيها طفلة ثالثة وهي زادت في حياتها الطاقة الإيجابية والفرح.

وتابعت أنها وزوجها كان هدفهما أن يجعلا عائلتهما أكبر بإنجاب طفل ثالث، لم يفرق معهما إذا كانت فتاة أم صبي.

وكنت نانسي عجرم، أنجبت 3 بنات من زوجها الطبيب فادي الهاشم، وهم «ميلا وإيلا وليا»، وكانت قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها "ليا" الأول في شهر فبراير الماضي.

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