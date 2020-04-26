محمد الباز يكتب: مارية القبطية.. السر المصري في بيت النبي



دخلت السيدة مارية القبطية بيت النبى، صلى الله عليه وسلم، فى العام السابع الهجرى، وبحسبة السنين فإنها جاورت النبى ما يزيد على الثلاثة أعوام، ورغم أن أمر السيدة القادمة من مصر إلى أرض النبوة لا يزال مراوغًا حتى الآن، فإن أحدًا لا يستطيع أن يدلنا على حقيقة ما ماتت عليه.

فهل ظلت جارية موهوبة للنبى من المقوقس حاكم مصر؟

أم أنها تحولت إلى زوجة من زوجات النبى، وعليه فهى أم من أمهات المؤمنين؟

وضعية السيدة مارية من هذه الزاوية لا تعنينى كثيرًا، لأن صفتها- جارية أو زوجة- لن يكون لها تأثير فيما نبحث عنه، فمجرد وجودها إلى جوار النبى وفى بيته هو الأهم.. لأن هذا الجوار فتح فى حياة النبى وشخصيته مسارًا عميقًا وممتدًا، نستطيع من خلاله أن نتأمل ملامح الخريطة التى رسمها النبى نفسه لعلاقته وتصوراته عن مصر وأهلها.

قرب السيدة مارية من النبى جعل لمصر عنده خصوصية، تلك الخصوصية التى ظهرت فى كلامه عن جيش مصر وأهلها، فقبل أن تفِد عليه، كانت مصر بالنسبة للنبى مجرد أرض من أرض الله يدعو حاكمها ليدخل فى دين الإسلام.

بدا هذا واضحًا من الرسالة التى حملها حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس، عظيم القبط ملك الإسكندرية، وهى الرسالة التى كانت واحدة من ست رسائل حملها صحابة النبى، صلى الله عليه وسلم، إلى ملوك البلاد وحكامها يدعونهم إلى الإسلام.

عندما تقرأ الرسالة إلى ملك الإسكندرية ستجدها نصًا: من محمد بن عبدالله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم القبط «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا، ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون».

لا تكشف الرسالة عن شىء خاص بمصر، فالدعوة عامة للجميع تحددت بكلمتين اثنتين «أسلم تسلم».

لكن كواليس زيارة حاطب بن أبى بلتعة إلى مصر والحوارات التى وجد نفسه طرفًا فيها تكشف عن الكثير، ومن بين ما تكشفه كيف وصلت السيدة مارية القبطية التى وُلدت فى قرية صعيدية اسمها «حفن» إلى المدينة المنورة.

عندما دخل حاطب إلى قصر المقوقس فى الإسكندرية، كانت السيدة مارية قد سبقته هى وشقيقتها «سيرين» إليه، لم يخبرنا أحد كم كان عمرها وقتها، لكن الإشارة كانت واضحة إلى أنها وشقيقتها دخلتا إلى ساحة الجوارى فى قصر الحاكم.

تعامل المقوقس مع رسالة النبى، صلى الله عليه وسلم، باحترام شديد وبتوقير من يعرف قيمتها وقدر ما فيها، ووضعها فى حق من عاج، ودفع بها إلى واحدة من جواريه.

هل كانت هذه الجارية نفسها هى السيدة مارية؟

الله أعلم بالطبع، لكننى لا أستبعد أن يكون هذا ما حدث بالفعل، لأن تصاريف القدر لا يقدر على فهمها أو فض مغاليقها أحد.

طلب المقوقس من حاطب أن يحدثه عن النبى صاحب الرسالة، أفاض ابن أبى بلتعة فيما يفعله النبى، أنصت ملك الإسكندرية ثم قال له: « كنت أعلم أن نبيًا قد بقى، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وهناك كان مخرج الأنبياء، فأراه قد خرج من أرض العرب، ولكن القبط لا تطاوعنى».

لم يكن المقوقس صادقًا بما يكفى، فالعيب ليس فى المصريين الذين احتج بأنهم لن يتركوا دينهم، ولكن فى رغبته بأن يحتفظ بملكه، فقد بخل بما عنده معتقدًا أنه يستطيع أن يبقيه تحته إلى الأبد، وكان عليه لو كان صادقًا أن يعرض الأمر على المصريين مشفوعًا بما يعتقده هو.

كتب المقوقس رسالة ردًا على رسالة النبى، قال فيها: «قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيًا بقى، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك، وبعثت لك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم، وكسوة ومطية لتركبها، والسلام عليك».

هل توقفت قليلًا أمام ما قاله المقوقس مثلما فعلت أنا؟

هو ذلك بالفعل ما اقترب منك وفهمته.

اسمعه مرة ثانية وهو يقول عن السيدة مارية القبطية وشقيقتها «لهما مكان من القبط عظيم».

فأى مكان يقصده؟ وأى مكانة يتحدث عنها؟ وإذا كان ما يقوله صحيحًا فما الذى جعله يقدمهما كهدايا، إذ لا معنى لذلك إلا أنهما كانتا من جوارى القصر؟

هذه مساحة من مساحات غموض وضعية السيدة مارية القبطية فى تاريخ النبى، صلى الله عليه وسلم، لكنه على أى حال ليس الغموض الوحيد.

تنحاز كتب السير وهؤلاء الذين اجتهدوا فى التأريخ لنساء النبى، صلى الله عليه وسلم، إلى تسجيل ما قاله حاطب بن أبى بلتعة لمارية القبطية وشقيقتها وهما فى طريقهما إلى المدينة المنورة حيث النبى.

ورغم أن المنطق يقول إنه لم يجر حديث بينهم، فحاطب يتحدث العربية دون غيرها، ومارية وشقيقتها لا تعرفان من العربية شيئًا على الإطلاق، إلا أنهم يقولون إنه حدثهما عن تاريخ بلاده العريق، وقص عليهما الأساطير التى يرددها أبناء مكة والحجاز، وأفاض فى الحديث عن الرسول الذى جاءهم بالحق من عند الله.

يزيد الرواة على ذلك أن حاطب اجتهد فى عرض الإسلام صراحة على مارية وشقيقتها، وأن الله شرح صدرهما للإيمان، فلم تدخلا إلى المدينة إلا وهما مسلمتان، إلا أن هناك من ينحاز إلى أن مارية لم تسلم إلا بعد أن دخلت بيت النبى الذى استملحها فضمها إلى نسائه.

لم ينقل لنا أحد من الرواة شيئًا قالته مارية أو أفضت به إلى النبى، لم يهتم أحد بالسنوات الست التى قضتها فى المدينة قبل أن تموت ويخرج عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، ليطلب من الناس أن يصلوا عليها، بعد أن تغافلوا عنها، وهو ما يشير إلى أن الصحابة كانوا يتعاملون مع السيدة مارية على أنها كانت أقل شأنًا من نساء النبى.

فى كتابها «هوامش الفتح العربى لمصر.. حكايات الدخول» حاولت سناء المصرى أن تفض كثيرًا من الغموض الذى أحاط بشخصية السيدة مارية، وهو الفض الذى بدأته بطرح بعض الأسئلة التى أعتقد أنها لم تراود أحدًا من الرواة وكُتاب السيرة عن أنفسهم أبدًا.

تقول سناء المصرى: «مارية القبطية: جارية النبى المصرية المنتزعة من بيئتها الطبيعية بقرية صغيرة من قرى مصر، والمهداة إليه فى صحراء العرب البعيدة قبل الفتح العربى لمصر بأكثر من عشرة أعوام، تلك المرأة المشهورة المجهولة هل كانت تعى أنها تحوّلت إلى جارية لرجل لم تره من قبل حتى ولو قالوا لها إنه نبى؟ كيف انتزعت من بين القرينات والأهل لتصبح جارية فى بلاط المقوقس يفعل بها ما يشاء؟ كيف تحوّلت من حرة إلى عبدة؟ ومتى حدث ذلك؟ هل سمعت من قبل عن مكة والمدينة والعرب والصحراء، وكيف تصورتهم وهى الآتية من بلد المزارع الخضراء المترامية الأطراف، والنيل ووفرة المحاصيل والقرى الراسخة منذ آلاف السنين، تجاورها المدن وعواصم الأقاليم ذات الأبنية الشاهقة والقصور الفخمة والحمامات والمسارح والجيمانيزيم؟».

هذه فى الحقيقة ليست مجرد أسئلة تطرحها باحثة وتمضى، بل هى فى حقيقتها مفاتيح لقراءة العلاقة التى ربطت بين النبى محمد والسيدة مارية القبطية، وهى العلاقة التى ترمز إلى اقتران مختلفين، امرأة قادمة من أرض حضارة وفنون وتاريخ، ورجل عاش حياته فى الصحراء، وطبيعى جدًا أن يكون هناك تأثير متبادل بينهما، ولأن مارية كانت تعبيرًا واضحًا عن مصر بما تمثله، فقد استلفتت نظر النبى، صلى الله عليه وسلم، فاختارها لنفسه، وترك أختها سيرين- التى كان رد فعلها بطيئًا على إشاراته فيما يبدو- لشاعره حسان بن ثابت.

عانت سناء المصرى بعضًا من الأرق الذى عانيته وأنا أحاول رسم سيناريو لحياة السيدة مارية من اللحظة التى خرجت فيها من مصر وحتى وفاتها.

لمحت ذلك فيما قالته: «وإذا عرفنا أن مارية لم تكن وحدها فى هذه الرحلة إلى المجهول، وأنه كانت تشاركها ذات الظروف والمخاوف والمخاطر والمصير أختها سيرين، لتمنينا أن نعرف نوع الحوار الذى دار بينهما فى تلك اللحظات الحاسمة، وأن نرقب نظرات عيونهما وخفقات قلبيهما، بالإضافة إلى رصد انفعالات هذا القبطى المرافق لهما، الذى تقول عنه بعض الكتب إنه أخوهما، وبعضها الآخر يرى أنه كان نسيبًا أو قريبًا لهما، وأنه كان خصيًا ويدعى «مابور».

كل باحث مدقق لا تغلبه الأهواء سيصل إلى النتيجة التى وصلت إليها سناء المصرى، التى تقول: المصادر التاريخية جميعًا لا تكاد تشفى نهمنا لمعرفة حقيقة ما حدث لتلك القافلة الصغيرة «مارية- سيرين- مابور» يقودهم عربى غريب عنهم فى دروب الصحراء القاحلة إلى مصير يجهلونه، تاركين خلفهم قريتهم الصغيرة «حفن» من كورة «أنصنا».

قد تكون سناء المصرى هى الوحيدة التى اهتمت بما نبحث عنه، المرأة المصرية التى دخلت حياة النبى فتركت فيها أثرًا لا يُمحى، وزرعت فيها سرًا لا يمكن أن يصل إلى حقيقته أحد، ولذلك فقراءة ما كتبته أمر ضرورى فيما أعتقد- يمكنك أن تعود إلى كتابها بنفسك- على الأقل حتى تكتمل أمامنا الصورة.

ففى الوقت الذى عالجت فيه بنت الشاطئ الدكتورة عائشة عبدالرحمن أمر السيدة مارية باعتبارها امرأة من نساء تجمع بينهن الغيرة، فتقول: طار الخبر إلى دور النبى، أن شابة مصرية حلوة، جعدة الشعر جذابة الملامح، قد جاءت من أرض النيل هدية للنبى فأنزلها بمنزل لحارثة بن النعمان الأنصارى قرب المسجد النبوى، وتكلفت عائشة ما استطاعت من جهد لكى تعلل نفسها بألا خطر عليها من هذه الشابة الجديدة، فما كانت سوى جارية قبطية غريبة أهداها سيد إلى سيد، لكنها راحت ترقب فى كثير من القلق مظاهر اهتمامه، صلى الله عليه وسلم، بتلك المصرية الطارئة، وقد غاظها أن تراه يكثر من التردد عليها ويمكث لديها طويلًا، فكان عامة الليل والنهار عندها فى ساعات فراغه، وهو ما وثقه ابن سعد فى طبقاته الكبرى.

وحتى عندما اقتربت عائشة عبدالرحمن من المساحة الأهم فى العلاقة التى ربطت بين النبى والسيدة مارية، وهى مساحة التأثير والتأثر، اكتفت بعبارات إنشائية لا تدلنا على كثير.

من بينها ما قالته إنه: «مضى عام أو نحو عام ومارية سعيدة بحظوتها لدى السيد المصطفى، عليه الصلاة والسلام، قد اطمأن بها المقام فى كنفه، وأرضاها أن يضرب عليها الحجاب شأن أمهات المؤمنين، وانحصرت أمانيها وخواطرها بل انحصر وجودها كله فى شخص ذلك السيد العظيم الذى ربطها القدر به على غير ميعاد، فكان لها السيد والصاحب والأهل والوطن، وصار همها أن تظل أبدًا موضع حظوته ورضاه».

ومن بين ما قالته أيضًا عنها إنها: «كانت تحمل فى كيانها سحر مصر، وفى أعطافها أريج الوادى العطر، كما كانت تحف بها رؤى مثيرة وأطياف ساحرة لإيزيس فى حبها العبقرى، ونفرتيتى فى جمالها الباهر، وحتشبسوت فى ملكها العتيد، وكليوباترا فى جاذبيتها الآسرة، ولم يغض ذلك النبع الدافق الذى كان يمدها فى كل آن بعذب الحديث وشهى السمر، على أنها كانت مشوقة أبدًا لأن تستعيد قصة هاجر زميلتها المصرية التى جاءت من أرض النيل، وحملت من سيدها إبراهيم فأثارت غيرة زوجته السيدة سارة، فما زالت بزوجها حتى مضى بتلك المصرية وابنها إلى البيت العتيق، حيث تركهما هناك وحيدين بوادٍ غير ذى زرع عند أطلال البيت العتيق».

لم تلتفت عائشة عبدالرحمن إلى مارية الإنسانة، التفتت أكثر إلى مارية الجارية المتطلعة، لم تركن إلى دورها وما تركته وراءها، ولا أحزانها وما جرى عليها.

كانت السيدة مارية هى من جاءت للنبى بالولد، هو الذى لم ينجب من أى من زوجاته بعد السيدة خديجة، ورغم ذلك وجدت نفسها فى دوامة من الوجع.

الوجع الأول عندما تم اتهامها كذبًا وزورًا فى العبد الخصى الذى جاء معها من مصر.

تقول عائشة عبدالرحمن: على أن غيرة أمهات المؤمنين، رضى الله عنهن، لم تنل من مارية ما نالته شائعة سوء أرجف بها مرجفون من أهل المدينة، عن العبد «مابور» الذى جاء معها من مصر فى هدية المقوقس، وكان يأوى إليها لخدمتها ويأتيها بالحطب والماء، بل أتاح الله لها دليلًا قاطعًا على براءتها من الريبة، عندما قطع على بن أبى طالب الطريق على من أرجفوا، بتأكيده أن العبد خصى لا يدخل على النساء.

الوجع الثانى عندما مات إبراهيم ولدها من النبى قبل أن يتم عشرين شهرًا، وتركها وحيدة، حتى ماتت بعده بخمس سنوات، لم تفعل خلالها إلا البقاء فى عزلة طويلة لم يقطعها سوى خروجها القليل من بيتها لتزور قبر النبى وقبر صغيرها فى البقيع والمرور على شقيقتها سيرين.

على خلاف ما ذهبت إليه عائشة عبدالرحمن نجد أن سناء المصرى تهتم بمارية القبطية الإنسانة وبما جرى عليها فى بيت النبى، تقول: ولأن مارية كانت الجديدة الوافدة من بلاد أخرى محملة بثقافة أخرى وحضارة أخرى ولأن النبى كان معجبًا بها يكاد يتفرغ لها، فقد تفرغت لمراقبتها وحصارها كل نساء النبى رغم أنهن زوجات حرائر وهى جارية ملك يمين.

تجليات الاختلاف تبدو لنا جيدًا فى شخصية مارية، فهى كما وصفتها سناء المصرى: الجميلة جاءت دون حجاب، وكانت تتزين بطريقة المصريات المتوارثة عن أمهاتهن الفرعونيات، حيث تستعمل المرأة المصرية الكحل للرموش واللون الأزرق حول العينين والأحمر للوجه، وتضع القرط الدائرى الواسع المعروف الآن باسم «الحلقة المخرطة» فى أذنيها، أو أقراطًا على شكل عنقود العنب، وتزين معصمها بأساور سميكة تنتهى برأس حية من كل ناحية، ويزين الجيد والعنق عقد من الخرز الدقيق الملون، وأحيانًا تلبس الخلخال الفضى فى قدميها، أما الشعر فكانت المرأة المصرية تصففه بطرق مختلفة أبرزها تسريحة الشعر المنقوشة فى جداريات الفن القبطى، ويكون بتجعيد خصلات الشعر مع رفعه إلى أعلى وتزيينه بشرائط ملونة، وأحيانًا يكون الشعر قصيرًا رخيًا على جانبى الوجه، أو طويلًا ينساب على الكتفين فى جدائل ملفوفة، والملابس من الكتان الأبيض المشغول بالصوف الملون خصوصًا باللون الأرجوانى الذى كان أعجوبة هذا الزمان، ويطرز الثوب حول الرقبة والأكمام بزخارف مأخوذة من مفردات الطبيعة المصرية مثل الأعناب وزهور اللوتس، أو بزخارف هندسية دقيقة من خطوط ومربعات ودوائر متداخلة ومتكررة.

وتنقل سناء المصرى عن الطبرى أنه على غير عادة عائشة وحفصة فى تزيين النساء للنبى قبل دخوله عليهن، لم تشتركا فى تزيين مارية غير المحجبة الواضحة الجمال الوضيئة، وكان طبيعيًا أن تقول السيدة عائشة: ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارية، وذلك أنها كانت جميلة من النساء جعدة، وأعجب بها رسول الله، كان قد أنزلها أول ما قدم بها فى بيت لحارثة بن النعمان، فكانت جارتنا، وكان رسول الله عامة النهار والليل عندها حتى فرغنا لها، فجزعت فخولت إلى العالية فكان يختلف إليها هناك وكان ذلك أشد علينا.

ثقافة السيدة مارية وجمالها جعلاها صاحبة حظوة عند النبى، فقد فرض الحجاب عليها، رغم أنها كانت لا تزال فى وضع الجارية، إلا أنه فعل ذلك فى إشارة واضحة إلى حبه لها وشدة غيرته عليها.

أراك تحاول تجميع سؤالك عن الأثر الذى تركته السيدة مارية فى حياة الرسول، وهل يمكن لها أن تفعل ذلك؟

سأقول لك ببساطة إن الأثر الذى تركته السيدة مارية فى حياة النبى كان ملحوظًا فى حياته العادية، من ذلك البيت الذى عاشت فيه، وكان يتردد النبى عليها فيه، فقد كان بيتًا مصريًا خالصًا، ومن حكايات السيدة بنت الحضارة التى نقلت معارفها إلى النبى، فجعل من أهلها أهله.

ترى سناء المصرى أن تأثير مارية على النبى كان تأثيرًا حسنًا جدًا، فأحب الأقباط من خلالها وأوصى بهم خيرًا، وأنه اطلع على جزء كبير من تفاصيل وضعهم الاجتماعى ومدى الغبن الواقع عليهم من خلال معاشرته لها.

ولذلك لم يكن غريبًا أن يترك النبى، صلى الله عليه وسلم، ما يمكننا اعتباره وصية بأهل مصر كما وصفت ذلك عائشة عبدالرحمن، وهى الوصية التى كشف عنها عمرو بن العاص، رضى الله عنه، عندما قدم لفتح مصر فى العام العشرين من الهجرة، فعندما جلس إلى مندوبى المقوقس يجرى مفاوضات الصلح، قال لهم: وقد أعلمنا نبينا أنّا مفتتحوكم وأوصانا بكم، حفظًا لرحمنا فيكم، وأن لكم إن أجبتمونا ذمة إلى ذمة، ومما عهد إلينا أمير المؤمنين: استوصوا بالقبطيين خيرًا، فإن رسول الله أوصانا بالقبطيين خيرًا لأن لهم رحمًا وصهرًا.

