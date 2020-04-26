جابر عصفور: هجومى على «المتدروشين» نابع من الإيمان الداخلي (حوار)

حضور الله فى حياته له طابع فِطرى خاص، فهو لم يره من خلال أشخاص أو تعاليم معينة، وإنما من خلال الطبيعة المتجسدة فى عدة ظواهر، أبرزها شروق الشمس وغروبها، وصولًا إلى الأزمات والكوارث.

إنه الدكتور جابر عصفور، الناقد الأدبى الكبير، وزير الثقافة السابق، الذى ارتبطت تصوراته عن الله فى المقام الأول بتسامحه وعفوه ومحبته عز وجل، الأمر الذى جعله ينفر من أعضاء جماعة «الإخوان» فى مسقط رأسه بمدينة المحلة الكبرى حينما كان صغيرًا، بعد رؤيته غلظة قلوبهم وملامحهم.

فى السطور التالية، يتحدث «عصفور» عن هذه الأفكار بالتفصيل، وكيف يرى تدين المصريين وعلاقتهم بالله الواحد منذ الملك الفرعونى إخناتون، فضلًا عن مساحة التصوف فى حياته، وأبرز المشايخ المؤثرين فى فكره.

■ ماذا يمثل الله فى حياة د. جابر عصفور؟

- يمثل لى ما وصف به نفسه: «نور السموات والأرض»، والنور هنا ليس بمعناه المعرفى ولا بمعناه البسيط، بل المعرفة التى تكتمل وتستنير بها كل أجزاء الكون، لذلك فهو نور السموات والأرض، وهو فى داخلنا وفى خارجنا، وأشعر بأننى قريب منه فى كل الأحوال خاصة عندما أكتب.

■ كيف كان أول تصور لك عن ذاته عز وجل؟

- أول تصوراتى عن الذات العلية كان مليئًا بالإيمان بالعفو والمحبة والتسامح واليسر، والمجادلة بالتى هى أحسن لا بالتى هى أطمع، وأظن أن هذا النوع السمح من الإيمان، الذى تكون لدىّ بفضل إمام جامع سيدى عطا الله فى مدينة المحلة الكبرى بالغربية، وهو ما جعلنى أنفر من جماعة الإخوان فى مدينة المحلة الكبرى، حيث كانت لدينا شعبة للجماعة هناك، وذهبت إليها ذات مرة، لكن نفرت من وجوه أفرادها العبسة المنفرة، لأنى تعلمت أن الإسلام ينعكس على سماحة الوجوه لا غضبها.

وجعلنى هذا شديد القرب إلى درجة غير عادية من المرحوم الشيخ محمود زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، لأنه كان من أجمل الناس وأقربهم إلى فكرة التسامح والمجادلة بالتى هى أحسن، ويجذبنى بوجهه الباسم وحواره العقلانى المميز.

■ من أول شخص رأيت الله من خلاله؟

- لا أظن أننى رأيت الله من خلال مخلوق بشرى، لكن رأيته من خلال الكون، فأراه مثلًا فى شروق الشمس وأول أشعتها، أرى فيها تجدد الخلق وحضور الخالق، وكذلك أراه فى الغروب، وأراه حتى فى الكوارث والأزمات، أرى الله فيها حتى بالمعنى السلبى.

■ متى بدأت معارفك الدينية الحقيقية؟

- من حسن حظى خلال مراحل حياتى الأولى فى مدينة المحلة أننى كنت أذهب دائمًا لأداء صلاة الفجر فى مسجد سيدى عطا الله، وكان إمام المسجد- الذى ذكرته سلفًا- يميل إلى الفكر المعتزلى، ولم أكن أعلم ما هو ذلك الفكر وقتها، لكن تفسيره للأشياء كان عقلانيًا، وهو ما تعلمته منه.

لكن معارفى الدينية الحقيقية بدأت منذ دراستى فى الجامعة، فقد كنت طالبًا فى القسم العربى بكلية الآداب، وجميع طلاب القسم، ابتداءً من السنة الأولى بالكلية، يدرسون علوم الحديث والتفسير والبلاغة، وغيرها من العلوم المرتبطة بالقرآن الكريم.

والطريف أننى عندما تخرجت وأصبحت معيدًا طلب منّى أنى أدرس علوم التفسير والحديث، ودرست كتاب «مذاهب التفسير الإسلامى» للشيخ «الذهبى» الذى اغتيل على يد الجماعات الإرهابية فى السبعينيات، وهو يعد من أهم الكتب التى ألفت عن مذاهب التفسير الإسلامى.

■ من مشايخك المفضلون؟

- هو واحد بلا منازع، الإمام محمد عبده، الذى يحمل كل الصفات المثالية لرجل الدين المتحضر المؤمن بأن الإسلام دين العلم والمدنية، يليه كتاب تأثرت به جدًا، وإن كنت أنفر من صاحبه عاطفيًا، هو كتاب «التفكير فريضة إسلامية» لعباس محمود العقاد.

■ هل كان الدين عائقًا فى حياتك فى يوم من الأيام؟

- على العكس، كان الدين مصدر قوة، وتجربتى النقدية فى الهجوم على بعض «المتدروشين» من مدّعى التدين نابعة من إيمانى الداخلى بالدين. لكن للأسف نحن لا نُعمل العقل، وأصبحنا أقل بلد يُعمل العقل فى طريقة تفكيره وتفسيره الأمور، وذلك بسبب هيمنة الخطاب الدينى الجامد، أو الخطاب الدينى الرجعى، المتسبب فيه عدد كبير من الفرق والفصائل، أبرزها الأزهر الشريف و«الأزهريين الجامدين».

■ ماذا عن مساحة التصوف فى حياتك؟

- أنا من المحلة الكبرى، وهى مشهورة بجماعات التصوف الكثيرة، وكان مسجد سيدى عطا الله القريب من منزلى مليئًا بالفرق الصوفية، وكانت لتلك الفرق طقوس وأعياد خاصة، وأنا مثلى مثل كل الأطفال، كنت أحضر وقتها كل حلقات الذكر، لكن حضور بلا وعى علمى، لكن من المؤكد أنى عندما كنت أدخل الحلقة مع الذاكرين أشعر بنوع غامض من السكينة لم أكن أفهمه، أو أحاول تحليله فى ذلك الوقت.

■ ما تفسيرك لظاهرة تردد الناس على أولياء الله فى مصر؟

- الشعب المصرى بطبيعته متدين، وهى مسألة ليست حديثة فى تاريخه القريب أو حتى فى التاريخ الإسلامى، لكنها ترجع للتاريخ الفرعونى، وهو عصر قائم على فكرة الحاكم الإله والألوهية، ولا تنسى أن مصر- التى أعرفها- هى البلد الذى اكتشف التوحيد فى الدين، بلد إخناتون الذى آمن بإله واحد أحد يملك ويحكم الكون.

وأنا أظن أن «روح إخناتون» موزعة بالتساوى على كل المصريين، وأمر كامن فى العقل أو فى الوعى الجمعى للمصريين جميعًا، كما لا تنسى أننا أهم شعب عربى مسلم يعرف آل البيت ويحبهم حبًا شديدًا جدًا، ولك أن تنظر إلى ما فعله العراقيون بالحسين، «طيّروا رقبته»، لكننا استقبلنا رأسه، وحتى الآن له مكانة جميلة فى التراث المصرى، وتم تخليدها فى الآداب، وروايات نجيب محفوظ مثال على ذلك، خاصة «الثلاثية»، التى أظهرت «كمال» أحد شخصياتها وهو يلوذ بمقام الحسين حينما كان يشعر بالخوف، ولا ننسى المشهد الشهير عندما خاف من أبيه فذهب للحسين، واكتشف والده أنه هناك يبكى أمام الضريح ويدعوه أن يهدى والده «السيد أحمد عبدالجواد»، لكى يعيد الأم إلى بيتها، وهو ما حصل بالفعل.

