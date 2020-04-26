رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
ماجد حبته
ماجد حبته

وفاة وحياة زعيم الكوكب!

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:31 م
طباعة
الشائعات والتقارير المتداولة حول وفاة كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، نفاها أليخاندرو كاو دى بينوس، رئيس جمعية الصداقة الكورية، ووصفها بأنها «كاذبة وخبيثة». وصباح أمس، الأحد، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الزعيم أعرب عن شكره وتقديره لعمال يقومون ببناء محطة توليد كهرباء فى منطقة «سامجيون». فى إشارة من الوكالة، ثم من الراديو الرسمى لكوريا الشمالية، إلى نشاط كيم الاعتيادى بعد التقارير التى تحدثت عن مرضه وشائعات وفاته.
منتصف مايو ٢٠١٥، ظهر «هيون يونج تشول»، وزير دفاع كوريا الشمالية، على التليفزيون الرسمى للدولة، بعد أن تناقلت كل وسائل إعلام العالم تقريبًا، خبر إعدامه رميا بنيران مدفع مضاد للطائرات، بسبب نومه خلال كلمة للزعيم فى استعراض عسكرى. والنكتة، هى أن موقع «ويكيبيديا» اعتمد يوم ٣٠ أبريل ٢٠١٥ تاريخًا لوفاة الرجل، مع أن الرئيس الأمريكى استقبل المرحوم، فى البيت الأبيض، سنة ٢٠١٨، بصفته مبعوث كوريا الشمالية بشأن الملف النووى.
المرحوم، شارك أيضًا فى اللقاءات الثلاثة أو القمم الثلاث التى جمعت بين الرئيس الأمريكى والزعيم الكورى الشمالى: قمة يونيو ٢٠١٨ فى جزيرة سنتوسا بسنغافورة، قمة فبراير ٢٠١٩ فى العاصمة الفيتنامية هانوى، ولقاء يونيو ٢٠١٩ التاريخى على الخط الحدودى الفاصل بين الكوريتين، المنطقة المنزوعة السلاح، الذى شهد عبور ترامب الحدود إلى كوريا الشمالية فى خطوة رمزية. والطريف أن شائعات إعدام هذا الرجل تكررت قبل اللقاءات أو القمم الثلاث!.
المهم، هو أن التكهنات، الشائعات، حول صحة زعيم كوريا الشمالية، انطلقت بعد أن تغيب يوم ١٥ أبريل الجارى، عن مراسم إحياء ذكرى ميلاد جده، كيم إيل سونج، مؤسس كوريا الشمالية. وبدأت بخبر نشره موقع «ديلى إن. كيه» الكورى الجنوبى، مساء الإثنين الماضى، زعم فيه أن كيم دخل المستشفى يوم ١٢ أبريل، وخضع لإجراء طبى يتعلق بالقلب والأوعية الدموية. كما ذكر الموقع أن صحة كيم تدهورت منذ أغسطس بسبب التدخين الشره والبدانة والإفراط فى العمل، وأنه يتلقى العلاج، حاليًا، فى منتجع شمال العاصمة بيونج يانج.
على الخط، دخلت شبكة «سى إن إن» ونقلت عن مسئول أمريكى «مطلع» قوله إن واشنطن «تدرس معلومات» تفيد بأن كيم «فى خطر شديد بعد عملية جراحية»، ونقلت وكالة «بلومبرج» عن مسئول أمريكى رفيع أن البيت الأبيض علم أن حالة كيم ساءت بعد الجراحة. وظلت وكالة «رويترز» تنقل عن مصادرها، الرفيعة، المطلعة، والعليمة، أن الولايات المتحدة «تتابع معلومات تفيد بأن كيم فى خطر شديد بعد خضوعه لجراحة». لكن حين سُئل الرئيس الأمريكى، الثلاثاء والجمعة الماضيين، عما إذا كانت لدى إدارته معلومات عن صحة كيم، أكد أنه لا يعرف شيئًا حول هذا الأمر: «يمكننى فقط أن أقول أتمنى له كل الخير»، ثم شكك فى تقارير «سى إن إن» ووصفها بـ«شبكة الأخبار المزيفة». وشدّد على «العلاقة الجيّدة» التى تربطه بالزعيم الكورى الشمالى، وأشار إلى أنّه «قد» يتّصل به للاطمئنان على صحّته.
رسميًا، قللت كوريا الجنوبية من شأن التقارير التى تحدثت عن حالة كيم الخطيرة. وقال المتحدّث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية فى بيان إنه «لم يتم رصد أى حركة خاصة فى كوريا الشمالية». ونقلت «رويترز» عن مصدر فى المخابرات الكورية الجنوبية أن كيم على قيد الحياة وقد يظهر على الملأ قريبًا. غير أن سقف الشائعات ظل يعلو ويعلو حتى نقلت جريدة «نيويورك بوست»، السبت، خبر الوفاة، عن مديرة فى تليفزيون فى هونج كونج، لم تذكر اسمها. اتضح لاحقًا أن اسمها «شيجيان شينجزو» وتعمل نائبة رئيس شبكة HKSTV التليفزيونية فى هونج كونج، وأنها كتبت الخبر فى حسابها على موقع «ويبو» زاعمة أنه نقلته عن مصادر «قوية».
وسط هذه الشائعات أو التقارير المتضاربة، قيل إن الصين أرسلت خبراء طبيين إلى كوريا الشمالية لتقديم المشورة بشأن صحة كيم. وظهرت، أيضًا، صور تم التقاطها بالأقمار الصناعية لقطار فى منتجع بشرق كوريا الشمالية، رجّح موقع «٣٨ نورث» الأمريكى أن يكون قطار الزعيم الكورى الشمالى. وبكل أمانة، أوضح الموقع أن وجود القطار فى تلك المنطقة «لا يثبت أى شىء بخصوص مكان كيم، ولا يؤكد شيئًا بخصوص حالته الصحية».
.. وأخيرًا، قد يظهر الزعيم الكورى الشمالى اليوم أو غدًا، كما ظهر فى ٢٠١٤ بعد غياب استمر ستة أسابيع، وبهذه المناسبة السعيدة، نؤكد أن ٩٩٪، أو يزيد، مما تتداوله وسائل الإعلام، الدولية والمحلية، عن كيم جونج أون وعن كوريا الشمالية، زائف، «مضروب»، أو مفبرك، ويخرج عادة من أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية، الأمريكية، أو اليابانية. ولعلك تعرف أن الدول الثلاث تناصب كوريا الشمالية العداء وتنافسها على زعامة الكوكب!.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على اعتذار «قطونيل»

«الأرصاد» تحذِّر من عاصفة جنوبي البلاد غدًا

«رد حاسم».. وزير التعليم يعلق على المطالبات بإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية

أشرف زكى لـ«الدستور»: خبر وفاة أحمد بدير «شائعة»

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذِّر من عاصفة جنوبي البلاد غدًا

أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على اعتذار «قطونيل»

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

كيف جسد «الاختيار» تطرف نسرين حسن زوجة الإرهابي هشام عشماوي؟

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

موديز وستاندرد آند بورز: التصنيف الائتماني لمصر ثابت (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

إندونيسيا تحذر مواطنيها من خطر الملاريا

مؤسسة «فيتش» تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8 % بسبب «كورونا»

السياحة أبرز التحديات أمام أوروبا فى مرحلة ما بعد «كورونا»

النشاط البدنى يجعل مرضى الأزمات القلبية يشعرون بتحسن

مقالات الرأي
ماجد حبته
وفاة وحياة زعيم الكوكب!
مؤمن المحمدي
عيني ما قدروشو
د. منى حلمى
المواهب كثيرة متعددة لكنها لا تحمل رؤية للتغيير والتقدم
ثروت الخرباوي
أبطالى فى السينما والدراما.. سلامٌ على الخواجة عبدالقادر
المزيد

الثقافة

«السمسار البوسطجي».. رواية جديدة على منصة كتبنا

ملابس المصريات في القرن الـ19 بعيون المستشرق جوتييه

مشاركة شباب مصر في ماراثون المركز الثقافي الروسي

«السعودية للفنون التشكيلية» تطلق الموسم الثانى من «رواق جسفت»