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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو: ترامب ملتزم بالاعتراف بسيادتنا على الضفة والأغوار خلال أشهر

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:26 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملتزم بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.

وأضاف نتنياهو، اليوم الأحد، أن ترامب سيتفي بوعده ويعترف بالسيادة الإسرائيلية على تلك المناطق خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحا: "يمكننا الاحتفال بلحظة تاريخية جديدة قريبا"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، الأربعاء الماضي، بإلغاء كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الاحتلال الإسرائيلي، حال قيام الأخير بفرض سيادته على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.

من جانبه، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، إن قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومناطق الأغوار خاص بتل أبيب.

وأعلن نتنياهو، وبيني جانتس رئيس حزب «أزرق أبيض» في وقت سابق، الاتفاق رسميا على تشكيل حكومة طوارئ، وتجنب الذهاب لانتخابات كنيست رابعة.

وكانت طرق فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة والأغوار أبرز نقاط الخلاف بين نتنياهو وجانتس، قبل تشكيل الحكومة، حيث يرفض الأخير الخطوة بشكل أحادي ودون تنسيق دولي، بينما يؤيد بنيامين مثل هذه الخطوة.

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