الأجهزة التنفيذية تستلم آلاف الأطنان من القمح بالصوامع والشون

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، باستلام آلاف الأطنان من القمح بالصوامع والشون.وأكد محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، حيث تم استلام 28933 طنا و110 كجم من محصول القمح من المزارعين، لافتًا أن هناك 22 منفذا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلًا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.وأشار نورالدين إلى أن المساحة من الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة بلغت 246 ألفا و742 فدانا، بزيادة 21 ألفا و439 فدانا عن العام الماضي، ومتوسط إنتاجية الفدان من فدانين ونصف الفدان إلى 3 أفدنة والمستهدف توريده 181 ألف طن بنسبة 30% للشون والصوامع، من جملة انتاج المحافظة بزيادة 45 ألفا و333 طنا عن العام الماضي، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد والاستلام للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتوريد الاقماح بدرجات النظافة المعلن عنها.ووجه المحافظ اللجان المختصة للفرز واستلام الاقماح بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددًا على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه أثناء الاستلام لبيان درجة النقاوة، وعدم خلط أي أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الأقماح المحلية الموردة.وفي محافظة سوهاج، قال المحافظ طارق الفقى إنه تم حتى الآن توريد 16 ألف طن و483 كجم من محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة منذ بدء أعمال توريد المحصول فى 15 أبريل الجاري، لافتًا إلى تواصل عمليات توريد المحصول بإشراف من لجان مخصصة لمراقبة الشون والصوامع والهناجر الخاصة بتجميع القمح.وأوضح الفقي - في تصريح له اليوم الأحد - أن اللجنة المشكلة بالمحافظة لمتابعة عمليات توريد محصول القمح تنعقد بصورة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات التوريد من المزارعين، مؤكدًا أن عملية توريد القمح والإستلام من الموردين تسير بشكل منتظم ولا توجد أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم الأقماح للصوامع والشون المخصصة لذلك، كما أنه يجرى تعقيم السيارات قبل دخولها للصوامع فى ظل الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ثم تبدأ عملية فرز الأقماح ووزنها وتفريغ الحمولة.وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بنطاق كل وحدة محلية وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين وتسهيل عملية التوريد وضبط أى شخص بحوزته أى كميات من القمح غير مرخص له بحملها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وذلك ضمانًا لعدم التلاعب فى عمليات توريد القمح، مناشدًا المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض حيث أن الدولة لم تدخر جهدا فى الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.وفي محافظة الشرقية تشهد مراكز تسويق القمح بالمحافظة، إقبالًا غير مسبوقًا من المزارعين لتوريد محصولهم من الذهب الأصفر، حيث تم توريد و٤٣٣ طنا من القمح لـ٥٤ صومعة وشونة أسفلتية منتشرة بجميع أرجاء المحافظة.وصرح المحافظ الدكتور ممدوح غراب أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الاقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمنتجين.وأضاف أنه تقرر حظر نقل محصول القمح خارج المحافظة وتكثيف الحملات الرقابية لضبط أي كميات مهربة ومصادرتها علي الفور للحفاظ علي المركز الأول الذي تحظي به المحافظة في الانتاجية والتوريدمن ناحية أخرى، صرح المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم حصاد ١١٦ ألفا و٧٩٦ فدانا بمحصول القمح هذا العام من إجمالي المساحة المنزرعة وقدرها ٤١٧ ألفا و٨٨٢ فدانا، وسوف تظل ابواب الصوامع والشون مفتوحة حتى ١٥ يوليو القادم.وفي محافظة المنوفية، أكد المحافظ إبراهيم أحمد أبو ليمون أنه تم توريد 19 ألفا و290 طنا من القمح للشون والصوامع بقري ومراكز المحافظة وذلك منذ بداية موسم الحصاد لعام 2020 وحتى الآن.وقال أبو ليمون - في تصريح اليوم - إنه تم توريد نحو 3 آلاف و907 أطنان من القمح، مشيرًا إلى أن عملية التوريد تتم بشكل منتظم ومستمر حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.من جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية المهندس أشرف سعد الجمل، أنه تم الانتهاء من حصاد مساحة 115 ألفا و360 فدانًا من القمح حتى الآن، مؤكدًا تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بتسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة، مشيرًا إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.وفي محافظة الغربية، أعلن وكيل وزارة الزراعة المهندس علي عبد الجواد عن توريد 7919 طنا و130 كجم من القمح حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي.وأشار عبد الجواد - إلى أن ما تم توريده العام السابق في نفس اليوم من الموسم بلغ 3066 طنا و675 كجم، وأن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 24 ألفا و600 فدان.وناشد عبد الجواد، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، خاصةً أن هناك 90 يومًا يتم خلالها استلام القمح من المزارعين.وأكد وكيل وزارة الزراعة أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظةالغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة تبلغ نحو140 ألفًا و557 فدانًا.وفي محافظة الدقهلية، أكد المحافظ الدكتور أيمن مختار، انتظام حركة توريد محصول القمح بشون وصوامع ميت غمر والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 60 ألف طن.جاء ذلك خلال تفقد المحافظ صوامع القمح بميت غمر للاطمئنان على سير العمل فيها والتأكد من عدم وجود أية معوقات يرافقه المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين والمهندس عصام النجار مدير عام صوامع الدقهلية.وأوضح المحافظ أنه تم استلام 37 ألف طن بصوامع المحافظة حتى اليوم منذ بدء عمليات التوريد فى منتصف شهر أبريل الجاري، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين وتسهيل حركة التسليم بما يضمن انسياب عملية التوريد، لافتا إلى أنه لابد من التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون بصفة مستمرة.وقال محافظ الدقهلية "إننا نستهدف استلام 225 ألف طن، حيث أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و323 فدانا"، مشيرا إلى أن المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الأقماح تستوعب ما يزيد على 300 ألف طن.وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تقع في نطاقها شون أو صوامع بأهمية متابعة تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد واستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل الفوري لإزالة أية معوقات وإعداد تقارير المرور والمتابعة أولا بأول في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال أية عقبات.وفي محافظة أسوان، قال المهندس حسين جلال مدير إدارة الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بأسوان، إن إجمالى كميات القمح التى تم توريدها للشون والصوامع الزراعية بالمحافظة وصل حتى الآن إلى حوالى 7816 طنا، استقبلتهم حوالى 5 صوامع وشونة بطاقة إجمالية 126 ألف طن منها صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وأيضًا شون بنك التنمية والائتمان الزراعى بطاقة 5 آلاف طن، فضلًا عن إضافة صومعة تابعة للقطاع الخاص بمشروع توشكى تصل طاقتها إلى 30 ألف طن.وأضاف جلال أن محافظة أسوان تعد من أوائل المحافظات فى مصر توريدا لمحصول القمح، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بها مشيرا إلى أن هناك توجيهات من الحكومة بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بجودة عالية، مع تقديم كافة التسهيلات أثناء عملية الاستلام لتفادى أى عقبات تعوق ذلك لسرعة تخزينها بالصوامع والشون المخصصة لذلك.