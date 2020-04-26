مجلس وزراء السودان ينفي ماتردد عن بيع ميناء بورتسودان

نفى مجلس وزراء السودان، ما تردد عن بيع ميناء بورتسودان (شمال شرق السودان)، مؤكدًا أن الحكومة السودانية لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب وأصحاب المصلحة المباشرة.وشدد مكتب رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك - في بيان اليوم الأحد - على حرص الحكومة على علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم عملية الانتقال في السودان، معربًا عن شكره لهذه الدول على مساندتها للحكومة الانتقالية.