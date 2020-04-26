المعارضة التركية تكشف استغلال رجال أردوغان للمساجد

في ظل تفشي وباء كورونا المستجد في تركيا، مما أدى إلى اغلاق المساجد في اطار مكافحة الفيروس، يستغل رؤساء البلديات التابعين لحزب الرئيس التركي المساجد في الاستعراض السياسي.من جهته، انتقد رئيس محافظة بورصة عن حزب الشعب الجمهوري، عصمت كاراجا، انضمام رئيس بلدية بورصة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، علي نور أكطاش، لبرنامج رمضاني يُبث من مسجد أولو جامع، وقال: "المساجد أماكن للعبادة وليست مجالا للتظاهر" وفقا لموقع تركيا الآن.وأدلى كاراجا بتصريح حول هذا الأمر، قائلا: "كنا على وشك الاعتياد على سياسات رجال حزب العدالة والتنمية في المساجد وطلبهم الأصوات من الجماعة حتى إننا رأينا أن رئيس بلدية بورصة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، علي نور أكطاش يحول المسجد لاستوديو تليفزيوني ليقدم من خلاله برنامجًا".وأوضح أن المساجد ليست أماكن للشو قائلًا: "في الوقت الذي أصبحت فيه المساجد حزينة لعدم أداء الصلاة وصلاة الجمعة وصلاة التراويح بها، لا نجد من الصواب استخدامها في مثل هذه العروض التي تتناقض مع قدسية شهر رمضان".