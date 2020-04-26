وحدات المرور تستقبل المواطنين لترخيص المركبات الجديدة

فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 26 الجارى لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة.. مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.فقد بدأت وحدات التراخيص اليوم فى استقبال المواطنين الراغبين فى ترخيص مركباتهم لأول مرة.. وقد شهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء "الكمامات" أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.يأتى ذلك تزامنًا مع إتاحة التجديد من خلال بوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت لترخيص المركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولايوجد عليها حظر، وتسليم الرخصة بمحل الإقامة من خلال منافذ "فورى".