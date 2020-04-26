الجزائر: ارتفاع إصابات كورونا لـ3382 حالة و425 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 3382 حالة مؤكدة، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 425 وفاة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي لها، إلى أنها سجلت 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بسبب الوباء العالمي.يذكر أن رئيس الوزراء الجزائري الوزير الأول، عبدالعزيز جراد، أصدر أمس السبت، قرارًا بتوسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية للحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وشمل قرار رئيس الوزراء الجزائري، سيارات الأجرة الحضرية، وقاعات الحلاقة، والمرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، والملابس والأحذية، كما يضم القرار تجارة الأجهزة الكهرو منزلية، وتجارة أدوات وأواني الطبخ، وتجارة الأقمشة والخياطة والـمنسوجات، وإلى جانب ذلك شمل القرار تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية.