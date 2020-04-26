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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:08 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، اليوم الأحد، 3 سفن حاويات وعدد 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة،ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.

ووصلت إلى ميناء دمياط السفينة ( BADER ) بطول 204 متر وغاطس 10.5 وتحمل جنسية الباهاما والسفينة محملة بـ 19814 رأس ماشية ( عجول تسمين ) قادمة من البرازيل.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 5200 طن يوريا و7400 طن فوسفات،و بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1155 طن مواشى و8819 طن خردة و2803 طن حديد و13500 طن ذرة و11056 طن قمح و458 طن ابلاكاش و2472 طن زيت طعام. ‎

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 648 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال وفراولة وخوخ ) وخضروات ( فاصوليا ) وحاصلات زراعية ( بصل وثوم وأرز ) يتم تصديرها إلى كلا من الأردن وهولندا وسلوفينيا وبريطانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 966 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3179 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 178538 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 89730 طنا.

كما غادر قطاريين بحمولة إجمالية 2721 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر عدد 1311 شاحنة منها 685 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 33289 من البضائع العامة

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