ارتفاع عجز الميزان التجاري للجزائر بنسبة 80 % في يناير وفبراير

إرتفع عجز الميزان التجاري للجزائر بنسبة 16ر79 بالمئة إلى 23ر1 مليار دولار في يناير وفبراير الماضيين، مقابل 51ر686 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، متأثرا بتراجع أسعار النفط.وأظهرت أرقام مديرية الجمارك نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الأحد، تراجع الصادرات بنسبة 89ر27 بالمئة إلى 9ر4 مليارات دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 07ر18 بالمئة إلى 129ر6 مليارات دولار.وانخفضت صادرات المحروقات التي تمثل 08ر93 بالمئة من إجمالي الصادرات الجزائرية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري إلى 17ر28 بالمئة إلى 56ر4 مليارات دولار. بينما سجلت الصادرات خارج المحروقات انخفاضا بنسبة 89ر23 بالمئة وبلغت 88ر338 مليون دولار.ويتوقع أن ن يتفاقم عجز الميزان التجاري للجزائر في مارس وابريل على خلفية التهاوي غير المسبوق لأسعار النفط في الأسواق العالمية، جراء تفشي جائحة كورونا.