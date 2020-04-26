الداخلية تنفي اعتداء ضابط على سيدة في الشرقية وتكشف حقيقة الحادث

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية.وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى -في بيانه- أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط شخص مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية اتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته فرد خرطوش، و16 قطعة حشيش".وحال اصطحاب المذكور لديوان المركز لاستكمال الإجراءات القانونية قامت شقيقته بالصياح فى محاولة لمنع القوة من اصطحابه، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار.وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى أن ما تم بثه يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية والقنوات الموالية لها فى ترويج الأكاذيب وبث الشائعات بهدف تأليب وإثارة الرأى العام.