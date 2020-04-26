توريد 7919 طن قمح للصوامع والشون بالغربية

أعلنت محافظ الغربية، أن إجمالي كمية القمح الموردة حتى اليوم الأحد، بلغت 7919 طن و130 كيلو قمح.من جانبه شدد محافظ الغربية، على المتابعة اليومية لعمليات إستلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوي المحافظة، ومراقبة عملية التسليم والتسلم لحظة بلحظة وتسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام تيسيرا على المزارعين، مشددًا علي الدقة في العمل.بينما أوضح المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، أنه تم توريد اليوم 1670 طن و480 كيلو، بواقع 1139 طن و821 كيلو للصوامع، و530 طن و659 كيلو للمطاحن.