مد فترة عزل عزبة اللبن بالتل الكبير حتى 1 مايو

قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، لـ"الدستور" إنه قرر مد فترة عزل عزبة اللبن بمدينة التل الكبير، 5 أيام، لينتهي يوم 1 مايو القادم، بدلًا من اليوم 26 أبريل، بسب ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا عقب اكتشاف أول حالة بـ5 أيام.أوضح المحافظ أن أعمال التعقيم والتطهير مستمر فى الرية لحين انتهاء فترة العزل.وكانت عزبة اللبن قد شهدت اليوم أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة الإسماعيلية، لـ"ش.ع 50 عامًا"، والذي أصيب يوم 10 أبريل، هو ونجله، وتم نقلهما للمستشفى، لتلقى العلاج اللازم، الا أن حالة المسن كانت غير مستقرة ودخلت العناية المركزة فور وصوله للمستشفى، وأنه يعاني من فشل كلوي وعدة أمراض مزمنة من بينها الضغط والسكر.وأوضحت المستشفى أنه جار تغسيله وأداء صلاة الجنازة عليه، ثم دفنه في مقابر عائلته بالتل الكبير، بالتنسيق مع الطب الوقائيويذكر أن نفس العائلة أصيب بها 9 أشخاص غادر منهم، 3 الحجر الصحي، ليتبقى 5 حالات في الحجر الصحي عقب حالة الوفاة.ويذكر أن هذه الحالة تعد أول حالة وفاة في محافظة الإسماعيلية منذ انتشار فيروس كروونا المستجد.