طريقة معرفة كود الطالب لعمل بحث وتسليمه

أيام قليلة ويعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل وآليات تسليم البحث لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ويتوافد الطلاب من مختلف الصفوف هذه الايامً لعمل البحث من خلال منصات إلكترونية قامت بتوفيرها وزارة التربية والتعليم والتي تشترط الحصول علي رقم الكود الذي حددته الوزارة أولًا.وترصد "الدستور" طريقة الحصول علي الكود في البداية يجب علي الطالب الدخول إلى رابط الاستعلام عن أكواد الطلاب بالرقم القومي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم منذ فترة وذلك ثم الإتيان بشهادة الميلاد الكومبيوتر للطالب أو بطاقته الشخصية وكتابة الرقم القومي المدون على إحداهما ثم يجب علي الطالب وضع تاريخ ميلاد الطالب المكتوب في شهادة الميلاد والمستخرجات الرسمية من خلال الأسهم ثم يعمل الطالب علي تحديد المحافظة التي ولد بها الطالب وتكون مكتوبة في شهادة الميلاد أيضا ثم النقر على تسجيل الدخول.ووفقا لما أعلنته الوزارة فإن عناصر المشروع البحثي تتكون من: (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.وعن تسليم المشروع البحثي: هناك طريقتان، الأولى يتم تسليم المشروع البحثي إلكترونيًا عبر منصة التواصل (https:edmodo.org)، والثانية هي كتابة المشروع البحثي باليد وتحويلها إلى شكل إلكتروني (صورة إلكترونية "سكانر") وتحميلها على CD أو فلاشة وتسليمها للمدرسة.أما فيما يخص المعايير فيجب كتابة عنوان جذاب للمشروع وعرض المشروع بطريقة منظمة وفقًا للنماذج المعدة مسبقًا واستخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة، سواء من كتاب المدرسة أو المكتبة الرقمية وعدد الكلمات المحدد لكل مشروع بحثي والالتزام بجميع محاور المشروع البحثي ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم وسيتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر أو إذا ثبت أن شخصًا آخر قام بكتابته وفي هذه الحالة سيضطر الطالب إلى دخول امتحان في بداية العام الدراسي المقبل بديلًا عن هذا المشروع.