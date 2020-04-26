وزير الصحة اللبناني: مستمرون في تجهيز المستشفيات لمواجهة كورونا

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن الدولة مستمرة في عملية تجهيز وإعادة تأهيل جميع المستشفيات الحكومية في عموم لبنان، حتى يمكن لها مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشددا على أن الحكومة "لن تبخل على المستشفيات الحكومية بالتجهيزات والمعدات والكوادر المطلوبة".وأشار وزير الصحة اللبناني – في تصريح له لدى تفقده ظهر اليوم مستشفى بعلبك الحكومي (بمحافظة بعلبك الهرمل – شمالي شرق لبنان) – إلى أن الدولة حريصة على أن تكون المستشفيات الحكومية على قدر تحديات المرحلة الراهنة ولديها القدرة على التعامل مع حالات الإصابة بوباء كورونا.وأوضح أن لبنان تسلم مؤخرا هبة من منظمة الصحة العالمية، تتمثل في معدات وأجهزة طبية، في إطار خطة تجهيز وتأهيل المستشفيات الحكومية في لبنان للتصدي للوباء.وسُجلت في لبنان حتى الآن 707 حالات إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 24 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.