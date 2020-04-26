دورة تدريبية عن بُعد لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس

بدأ مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، اليوم الأحد، دورة للتعليم عن بُعد، بعنوان "استخدام قواعد البيانات العالمية"، وتستمر لمدة يومين.وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، في بيان، استمرار الجامعة في تنمية مهارات وقدرات العاملين بصفة عامة وأعضاء هيئة التدريس بشكل خاص، مشيرة إلى أنه ستتم مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه سيقوم بالتدريب خلال الدورة الدكتور عمرو القلش المدرب المعتمد بالجامعة.وكان المركز قد أنهى، الأسبوع الماضي، أولى دوراته التدريبية عن بُعد، بعنوان "النشر العلمي الدولي"، واستهدفت جميع فئات أعضاء هيئة التدريس.وقالت الدكتورة ماجدة هجرس إن دورة "النشر العلمي الدولي" تم تنفيذها عبر منصة التعليم الإلكتروني Microsoft Teams، مضيفة أنه تمت الاستعانة بمنصة Scorative. Zoom، متابعة أن البرنامج التدريبي شمل العديد من الأنشطة التدريبية التي استهدفت معايير النشر الدولي.من جانبها، أوضحت الدكتورة عفاف عطية، مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس، أن الدورة تناولت كيفية كتابة بحث علمي مقبول للنشر الدولي، بجانب التعريف بخدمات مركز النشر العلمي بالجامعة وبرامج الاقتباس والتصحيح اللغوي وكيفية تجنب السرقات العلمية، ودور النشر في تقييم ترتيب الجامعة وفقا لمعايير التصنيف الدولي.وأشارت إلى أن الدورة شارك بها 28 متدربا من داخل وخارج الجامعة، لافتة إلى أنه تم تقييمهم من خلال اختبار "اختيار من متعدد" في نهاية البرنامج.