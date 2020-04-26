يسرى عبيد يكتب: رمضان.. ضيف لم يجد أحدًا فى استقباله

أتى رمضان هذا العام بشكل مختلف لم يأت به من قبل.. لم تكن هناك الاستعدادات الكافية لاستقباله.. المساجد مغلقة فى وجهه.. لم يحدث من قبل أن أتى رمضان ولم يجد أحدًا فى استقباله فى بيوت الله مثل كل عام.. الأطفال كانت تستعد لصلاة أول فجر فى رمضان قبله بأيام.. رمضان جاء فى ميعاده ولم يتأخر.. لكننا نحن الذين تخلفنا عن استقباله.. يا إلهى أى بلاء هذا الذى حل بنا.. التاريخ الإسلامى ملىء بالحروب والمعارك والأزمات والأوبئة لم يتم غلق مسجد فى وجه رمضان.. كأن الشهر الكريم ينهرنا ويقول لنا ماذا فعلتم مع ربكم حتى يفعل بكم ما يفعل.. هل وصل التكبر والعناد مع الله هذا الحد حتى يعاقبكم بمثل ما يعاقبكم به.كأن الله سبحانه يقول لنا أغلقت بيوتى فى وجوهكم عسى أن تعودوا إلى وتتوبوا فأنا لا أريدكم فى مساجدى هل هذا هو حالنا الله أعلم.. ولكن رسولنا الكريم لم يخبرنا بأنه ما نزل وباء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة.

انظروا لمن يعبدون البقر حتى الآن.. انظروا لاضطهاد المسلمين فى بعض بلدان العالم الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا. المسجد الأقصى المبارك وما حوله مازال محتلا من الإسرائيليين يقتلون ويعذبون ولا يوجد رادع لهم.

الظلم انتشر فى الأرض.. كلنا مذنبون، مسلمين وغير مسلمين، لا نستثنى أحدا. لذلك عندما أتى الوباء لم يفرق بين مسلم وغير مسلم «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون». الناس صالحهم ومجرمهم يتشابهون فى جرى أقدار الدنيا عليهم، كى يتعاونوا فيما بينهم ويشعروا بالمسؤولية المشتركة عن إصلاح الأرض ويأخذ بعضهم على يد بعض ليمنعه من إفسادها، لكنهم يتمايزون يوم الحساب الفردى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.

ماذا فعل هذا الوحش الذى أطلقه الله علينا.. كورونا يجتاح العالم يقتل الآلاف يصيب الملايين.. لم يترك بقعة على وجه الأرض إلا واحتلها.. جنود لا يعلمها إلا الله «وما يعلم جنود ربك إلا هو».. فيروسات لا ترى بالعين المجردة هزمت العالم المتقدم الذى وصل إلى الشمس والقمر وصنع النووى والذرى والإنسان الآلى.. كل هذا العالم وقف عاجزًا أمام كائن غير حى لا يرى بالعين المجردة وقف يتفرج عليه وهو يقلب الدنيا رأسا على عقب.. حجز أكثر من نصف سكان الأرض فى منازلهم.. دمر اقتصادات ونظمًا صحية لدول ظلت تبنيها سنوات عديدة انهارت فى أيام معدودات.

الاقتصاد الأمريكى الأكبر والأقوى فى العالم عجز عن التصدى لهذا القاتل المجهول.. تسبب فيروس كورونا فى قتل أكثر من ٥٠ ألف أمريكى وأصاب ما يقرب من مليون.. انهيار أسعار النفط جعل الكثير من الشركات الأمريكية تعلن إفلاسها.. أصبحت الشركات تدفع الدولارات لتجار النفط لشرائه لعدم وجود أماكن للتخزين.

المساجد فى بلاد المسلمين تم إغلاقها خاصة فى شهر رمضان الكريم لأول مرة فى التاريخ الإسلامى.. هل هو غضب من الله علينا.. أم هو درس وعقاب من الله لتأديبنا ولكى يخبرنا بمدى عجزنا رغم ما وصلنا إليه من تقدم فى كافة المجالات.. الله وحده يعلم فهو الحكيم العليم.

