السنغال تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 671 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان نقلته الإذاعة السنغالية - أنه بعد فحص 579 شخصا، تم تسجيل 57 إصابة بالفيروس ووفاة رجل يبلغ من العمر 88، ليرتفع عدد الوفيات إلى 8 حالات.. فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 283 شخصا.