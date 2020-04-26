«الوزراء»: نسعى لإعادة فتح كافة مجالات العمل بداية يونيو المقبل

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجهد الكبير الذي قامت به الدولة المصرية، هو الذي دفع كل المؤسسات الدولية إلى الثقة في أجهزة الدولة والترحيب بالتعاون معها.وأضاف مدبولي، في كلمته اليوم بمؤتمر صحفي، أن الحكومة وضعت سيناريوهات حال استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد لفترة زمنية طويلة، موضحا أن الدولة حريصة على استمرار مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وهذا ما دفعنا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بطلب الدعم من صندوق النقد.وواصل أن التوقعات تشير إلى إعادة فتح كافة مجالات العمل بداية يونيو المقبل.