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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الوزراء»: نسعى لإعادة فتح كافة مجالات العمل بداية يونيو المقبل

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:54 م
مدبولي
مدبولي
محمود عرفات
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قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجهد الكبير الذي قامت به الدولة المصرية، هو الذي دفع كل المؤسسات الدولية إلى الثقة في أجهزة الدولة والترحيب بالتعاون معها.

وأضاف مدبولي، في كلمته اليوم بمؤتمر صحفي، أن الحكومة وضعت سيناريوهات حال استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد لفترة زمنية طويلة، موضحا أن الدولة حريصة على استمرار مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وهذا ما دفعنا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بطلب الدعم من صندوق النقد.

وواصل أن التوقعات تشير إلى إعادة فتح كافة مجالات العمل بداية يونيو المقبل.

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