تراجع جماعى فى كميات اللحوم المستوردة خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من اللحوم الحية والمجمدة سجلت تراجعًا مطلع العام الحالى 2020، إذ انخفضت واردات لحوم الأبقار المجمدة إلى 87.8 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى مقابل 118 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 25.6%.كما سجلت واردات أبقار وجواميس حية تراجعًا إلى 697 ألف دولار خلال يناير الماضى مقابل 12.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بانخفاض بلغت قيمته 11.5 مليون دولار خلال عام، وانخفضت واردات اللحوم المصنعة من 164.6 مليون دولار لـ 129.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بتراجع قدره 34.7 مليون دولار خلال عام.