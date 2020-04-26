المالية: دعم صندوق النقد هدفه الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي

قال وزير المالية محمد معيط، إن أداء الموازنة العامة للدولة يتعامل مع صدمة الاقتصاد بسبب فيروس كورونا، بشكل جيد ويؤدي أداء طيب.وأضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل، أن بعض الإيرادات تأثرات بسبب الإغلاق والظروف الاستثنائية، التي نمر بها، موضحا أن المحادثات مع الصندوق النقد الدولي لدعم مصر، بسبب أزمة كورونا هدفه الحفاظ على المكتسبات التي حققتها مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي.وتابع أن الاتفاق مع الصندوق أصبح يشمل جانبين هما دعم فني وتمويل.