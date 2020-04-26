«التخطيط»: استثمرنا أزمة كورونا في مجال تكنولوجيا المعلومات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن هناك مجموعة من السيناريوهات لما بعد أزمة فيروس كورونا، وتم تحديد كيف سيكون شكل الاقتصاد العالمي، موضحة أن الحكومة منفتحة على المجتمع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في شكل الاقتصاد العالمي بعد كورونا.وأضافت وزيرة التخطيط، خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك قطاعات لها أولوية سوف يتم التركيز عليها بعد هذه الأزمة، ونحن في مصر استثمرنا تلك الأزمة في استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعلم عن البعد، وفي التجارة والاقتصاد بشكل عام.وأشارت إلى أنه يتم الاستثمار في قطاع الصحة، والقطاعات الدوائية والطبية، والتي لها الأولوية في الاهتمام بها، إضافة إلى شكل التكتلات الاقتصادية والتجارة الدولية وسلاسل التوريد وانعكاسها على أزمة كورونا، كما أن الوزارة تعمل على هذه السيناريوهات كمجموعة اقتصادية، إضافة إلى العمل على استمرار الاصلاحات الهيكلية التي تساهم في استدامة معدلات النمو وضمان التشغيل.