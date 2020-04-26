رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع العائد على أذون الخزانة اليوم

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:42 م
وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
طباعة
أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم الأحد، حيث سجل أعلى عائد للأذون أجل 91 يوما، 12.49 %، وأقل عائد 12%، ومتوسط العائد،12.43%، وتمت التغطية مرتين.

فيما سجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يوما، 12.60 %، وأقل عائد 12.48%، ومتوسط العائد 12.55%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.

وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة، خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.

موضوعات متعلقة

«الأوقاف»: لا مانع من تشغيل قرآن المغرب والفجر بثلاثة ضوابط

«رد حاسم».. وزير التعليم يعلق على المطالبات بإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية

أول تحرك من «الأعلى للإعلام» ضد إعلان قطونيل

فتح باب الحجز في مشروع «جنة للإسكان الفاخر»

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على اعتذار «قطونيل»

«الأرصاد» تحذِّر من عاصفة جنوبي البلاد غدًا

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير بعد تصدره تريند جوجل

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

موديز وستاندرد آند بورز: التصنيف الائتماني لمصر ثابت (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

إندونيسيا تحذر مواطنيها من خطر الملاريا

مؤسسة «فيتش» تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8 % بسبب «كورونا»

السياحة أبرز التحديات أمام أوروبا فى مرحلة ما بعد «كورونا»

النشاط البدنى يجعل مرضى الأزمات القلبية يشعرون بتحسن

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عيني ما قدروشو
د. منى حلمى
المواهب كثيرة متعددة لكنها لا تحمل رؤية للتغيير والتقدم
ثروت الخرباوي
أبطالى فى السينما والدراما.. سلامٌ على الخواجة عبدالقادر
د.أحمد الخميسى
وداعًا سيبولفيدا.. كاتب المقاومة والكبرياء
المزيد

الثقافة

«السعودية للفنون التشكيلية» تطلق الموسم الثانى من «رواق جسفت»

الحلقة 4 من رواية «الصديق أبوبكر».. هكذا كان قبل الإسلام

أبوظبي تطلق برنامج «الشارة» الثقافي يوميًا في رمضان

في أسبوعها 4.. ننشر أسماء الفائزين في «موهبتي من بيتي» الأردنية