رئيس الوزراء: لجان تنسيقية لدعم الاقتصاد من صندوق النقد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة لها نظر لما سيكون إذا استمر فيروس كورونا لفترة كبيرة، موضحًا أننا نناقش مع الصندوق الدولي الدعم المالي بجانب الفني.وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء، أن محادثاتنا مع صندوق النقد تستهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتشكيل لجان لتعويض الاقتصاد بدعم مالي من خلال صندوق النقد.جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية، ويكشف رئيس الحكومة عن عدد من الأرقام الاقتصادية الجديدة في ظل وجود فيروس كورونا.