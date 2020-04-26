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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تتخذ إجراءات لتعزيز جودة صادرات إمدادات الوقاية من كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:41 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة التجارة الصينية، الأحد، اتخاذ إجراءات لتعزيز مراقبة جودة صادرات الإمدادات الطبية، لاسيما المستخدمة في مكافحة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).

وقال مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة "لي شينغ تشيان"، في تصريح اليوم، إن الوزارة تعمل مع إدارات حكومية أخرى لتضييق الخناق على صادرات المنتجات المزيفة والرديئة وسلوكيات أخرى تضر بالسوق ونظام التصدير.

وأضاف تشيان أن الحكومة الصينية تقدم دائمًا المساعدة للمجتمع الدولي بأشكال مختلفة لمحاربة الفيروس، وتلتزم باتخاذ المزيد من الجهود لضمان جودة صادرات المواد الخاصة بالوقاية من المرض.

وتابع أنه حتى يوم أمس، وقعت 74 دولة ومنطقة وست منظمات دولية عقود شراء لـ192 مجموعة من المعدات الطبية، وأن صادرات الصين لمعدات الوقاية من الفيروس زادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكانت وزارة التجارة الصينية والمصلحة العامة للجمارك ومصلحة الدولة لتنظيم السوق أعلنت- في بيان- اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز الرقابة على جودة صادرات الإمدادات الطبية وتنظيم إجراءات التصدير من أجل المساعدة بشكل أفضل في المعركة العالمية ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأشار البيان إلى أن الصين ستقوم بتكثيف الرقابة على صادرات أقنعة الوجه غير الجراحية، حيث ينبغي أن تستوفي معايير الجودة للصين أو وجهات التصدير المعنية، ابتداء من اليوم الأحد، فيما ستؤكد وزارة التجارة قائمة مصنعي الأقنعة المؤهلين، وستقدم مصلحة الدولة لتنظيم السوق قائمة بالمنتجات والمنتجين دون المستوى المطلوب لتوفير أساس للسلطات الجمركية لتخليص الصادرات.

ويجب على مصدري أقنعة الوجه غير الجراحية تقديم التصريح المشترك للمَصدر والمستورد عند الخضوع لعملية التخليص الجمركي للتأكد من أن الأقنعة مطابقة للمعايير، ولن يتم استخدامها لأغراض جراحية، وفقا للسياسة الجديدة.

واعتبارا من اليوم الأحد، يجب على الشركات المصدرة للمنتجات المعتمدة أو المسجلة في الخارج، بما في ذلك مجموعات اختبار "كوفيد-"19 وأقنعة الوجه الطبية والبدلات الواقية الطبية وأجهزة التنفس الصناعي ومقاييس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، تقديم تصريح خاص بتصدير الإمدادات الطبية إلى السلطات الجمركية، التي ستقوم بعد ذلك بتخليص المنتجات وفقا لقوائم الشركات ذات الصلة.

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