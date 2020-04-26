محافظ القاهرة يتابع إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

أكد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كل التيسيرات لمكاتب البريد أثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى 10 مايو المقبل بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة، كما تقدم كل التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين المنحة على صرف مستحقاتهم، بالاضافة إلى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة فى اليوم المحدد له.وصرح محافظ القاهرة بأن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها فى توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها، مشيرًا إلى أن القاهرة بها 309 مكاتب بريد تم توزيع العمالة عليها.وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور اليومى الدورى على مكاتب صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كل التيسيرات وتوافر الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة العاملين والمترددين.