مدبولى: نجاحات الاقتصاد المصرى أشاد بها العالم خلال أزمة كورونا

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل بالتوازى في الحفاظ على الاقتصاد المصري مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن نجاحات الاقتصاد المصري أشاد بها العالم أجمع، وهي التى ساعدتنا على مواجهة «كُوفيد-19».وأضاف مدبولي أنه قبل كورونا كانت أوضاعنا تسير بصورة جيدة، وما زال الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات.جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية، وكشف رئيس الوزراء عن عدد من الأرقام الاقتصادية الجديدة في ظل وجود الوباء القاتل.