أحوال: سيارة ميركل المتواضعة تثير سخط الأتراك على أردوغان

أكد موقع "أحوال" التركي، سيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثارت غضبا شعبيا واسعا في تركيا، وتسببت في صدمة كبيرة.وتابع أن ميركل تستقل سيارة متواضعة للغاية محلية الصنع من طراز فولكس فاجن، وهو ما وضعها في مقارنة كبيرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأسطوله الفاخر من السيارات.أظهر مقطع فيديو تم تداوله على تويتر ميركل وهي تخرج من مبنى بحارسين شخصيين قبل أن تنطلق في سيارة فولكس فاجن ترانسبورتر، وهي شاحنة تجارية صغيرة مشهورة من الشركة المصنعة للسيارات الألمانية.وأضاف أن ألمانيا تنتج العديد من طرازات السيارات الأخرى وهي مرسيدس، أودي، بي إم دبليو، فولكس فاجن، مايباخ، بورش، أوبل، لكن أنجيلا استقلت سيارة متواضعة وهي ليست محرجة.وقال محمود تانال، نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، إن ميركل تدير واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ولكنها تستخدم هذه السيارة في حياتها اليومية، لسيارة ليست مدرعة أو جديدة".