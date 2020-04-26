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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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بث مباشر..مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء حول تداعيات كورونا
الأحد 26/أبريل/2020 - 03:29 م
محمود عرفات
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ينقل لكم موقع الدستور بثا مباشرا، لمؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، حول تداعيات فيروس كورونا.
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