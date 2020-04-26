حبس عصابة لسرقة سيارات باب الشعرية

أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بدائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة باب الشعرية، يفيد بأن أحد الأشخاص اكتشف سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة، ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بارشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة.