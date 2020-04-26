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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عصابة لسرقة سيارات باب الشعرية

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:27 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بدائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة باب الشعرية، يفيد بأن أحد الأشخاص اكتشف سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة، ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بارشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة.

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