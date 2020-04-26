طيران الكويت: المرحلة الرابعة لإجلاء المواطنين تنطلق الأربعاء

أعلن رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الشيخ سلمان الحمود، أن المرحلة الرابعة من خطة عودة المواطنين الكويتيين من الخارج، ستكون خلال الفترة من 29 أبريل الجاري حتى 6 مايو المقبل.>وأوضح الحمود، في تصريح الأحد، أن الخطة ستشمل كلا من لوس أنجلوس، ميامي، دالاس، واشنطن، مونتريال، سيدني، ملبورن وبيرث.وأشار إلى أن المرحلة الرابعة سوف تشمل أيضًا التشغيل إلى عدد من المدن في أوروبا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وإفريقيا، والتي يوجد فيها مواطنون كويتيون، عن طريق الحجز الإلكتروني المباشر لشركات الطيران العالمية؛ وذلك بالتعاون مع سفارات الكويت في الخارج.