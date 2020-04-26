حكومة النمسا تقر حزمة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادى

تعلن الحكومة النمساوية عن حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة قبل الأول من مايو المقبل؛ لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.قالت مصادر في المستشارية النمساوية، الأحد، إن المستشار سباستيان كورتس سوف يلتقى غدًا الإثنين مع نائبه رئيس حزب الخضر فيرنر كوجلر لمناقشة إقرار حزمة كبيرة لتحفيز الاقتصاد تشمل دعم مجالات الأعمال والعائلات وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب فى إطار خطة الحكومة للإسراع فى الإصلاح الضريبي.أضافت المصادر أنه سيتم خفض الضرائب على الفنادق وشركات السياحة والطيران تجاوبًا مع الصعوبات المالية التى يجتازونها جراء وباء كورونا وتعطل حركة السفر والسياحة.أشارت المصادر إلى أن الحكومة بصدد مساعدات اجتماعية إضافية للعائلات تسمي بـ" مساعدة كورونا" وتسدد فى يونيو المقبل، إضافة إلى مواصلة جهود تحفيز السياحة الصيفية الداخلية في النمسا بتكلفة تصل إلى حوالي 4 مليارات يورو.وذكرت المصادر أنه من المرجح أن يطالب حزب الخضر، الشريك فى الائتلاف الحكومي، بزيادة في إعانات البطالة.