رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير الصين بالجزائر يشيد بمكافحة البلدين فيروس كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:22 م
لي ليان،
لي ليان،
أ ش أ
طباعة
قال سفير الصين لدى الجزائر، لي ليان، الأحد، إن المكافحة المشتركة للجزائر والصين ضد فيروس كورونا تؤكد أن البلدين تربطهما شراكة شاملة واستراتيجية تقوم على صداقة استثنائية وثقة متبادلة.

أضاف ليان، في تصريحات اليوم، أن "الصين والجزائر شريكان استراتيجيّان تربطهما صداقة استثنائية، وأمام وباء فيروس كورونا ستبقى الصين إلى جانب الجزائر وستُواصل تقديم الدعم والمساعدات حسب إمكاناتها".

وأشار إلى أن البلدين ناضلا معا ضد الاستعمار، واصفًا الشعب الجزائري بأنه شعب شجاع وأبي، لافتا إلى أن البلدين يواصلان اليوم تعاونهما وتكافلهما في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وأكد أن الصين تبقى متيقنة أن الجزائر ستخرج منتصرة من مكافحتها هذا الوباء، مشيرا إلى أن تطور الوباء في الجزائر يتميز بتوجهات إيجابية بفضل الإجراءات المتخذة برعاية الرئيس عبدالمجيد تبون والجهود والتضحيات الجسام للشعب الجزائري وكذا للدعم القوي من البلدان الصديقة مثل الصين.

ونوه ليان إلى أن الجزائر كانت أحد البلدان التي سعت إلى تقديم المساعدات العاجلة من أجهزة خاصة بمكافحة الوباء إلى الصين، موضحا أن الجزائر خصصت طائرات مستأجرة لتسليم 500 ألف قناع طبي و300 ألف زوج قفاز طبي و20 ألف نظارات للحماية الطبية، إضافة إلى أجهزة أخرى للمساعدات الطبية العاجلة للصين.

وقال إن الرئيس تبون بعث رسالة مساندة لنظيره الصيني الرئيس شي جين بينج معربا له فيها عن دعم الجزائر للصين، مؤكدا أن الحكومة والشعب الصينيين سيتذكرون ذلك مدى الحياة".

وأضاف ليان أن "الجزائر تواجه نفس المهمة الشاقة، والصين لن تتردد في مساعدة صديقتها الجزائر التي تجمعهما علاقة طويلة الأمد"، مشيرا إلى أن "بلاده تقدم مساعدات عاجلة مباشرة من المعدات الطبية للجانب الجزائري".

وأشار إلى أن الصين بعثت عدة تبرعات ومساعدات عاجلة من المواد الطبية للجزائر، تتكون من أقنعة طبية وملابس طبية واقية وأقنعة عزل طبية وقفازات طبية وكواشف تشخيص وأجهزة التنفس.

وألمح ليان إلى أن بلاده أجرت "مباحثات" هامة ومستمرة مع الجزائر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين المتخصصين من كلا البلدين ومن خلال مشاركة خطة التشخيص والعلاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأعرب السفير الصيني عن أسفه لكون بعض الدول الغربية لم تتخذ إجراءات حازمة وفورية مثل الصين أو الجزائر في بداية انتشار الوباء، مستنكرًا الاتهامات الغربية لبلاده وتحميلها المسئولية في انتشار هذا الوباء.

موضوعات متعلقة

تفاصيل الحالة الصحية لـ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. هل توفى بالفعل؟

جدول مواعيد صرف منحة الـ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة

«الأوقاف»: لا مانع من تشغيل قرآن المغرب والفجر بثلاثة ضوابط

أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على اعتذار «قطونيل»

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على اعتذار «قطونيل»

«الأرصاد» تحذِّر من عاصفة جنوبي البلاد غدًا

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير بعد تصدره تريند جوجل

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

موديز وستاندرد آند بورز: التصنيف الائتماني لمصر ثابت (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

إندونيسيا تحذر مواطنيها من خطر الملاريا

مؤسسة «فيتش» تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8 % بسبب «كورونا»

السياحة أبرز التحديات أمام أوروبا فى مرحلة ما بعد «كورونا»

النشاط البدنى يجعل مرضى الأزمات القلبية يشعرون بتحسن

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عيني ما قدروشو
د. منى حلمى
المواهب كثيرة متعددة لكنها لا تحمل رؤية للتغيير والتقدم
ثروت الخرباوي
أبطالى فى السينما والدراما.. سلامٌ على الخواجة عبدالقادر
د.أحمد الخميسى
وداعًا سيبولفيدا.. كاتب المقاومة والكبرياء
المزيد

الثقافة

«السعودية للفنون التشكيلية» تطلق الموسم الثانى من «رواق جسفت»

الحلقة 4 من رواية «الصديق أبوبكر».. هكذا كان قبل الإسلام

أبوظبي تطلق برنامج «الشارة» الثقافي يوميًا في رمضان

في أسبوعها 4.. ننشر أسماء الفائزين في «موهبتي من بيتي» الأردنية