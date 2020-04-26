سفير الصين بالجزائر يشيد بمكافحة البلدين فيروس كورونا

قال سفير الصين لدى الجزائر، لي ليان، الأحد، إن المكافحة المشتركة للجزائر والصين ضد فيروس كورونا تؤكد أن البلدين تربطهما شراكة شاملة واستراتيجية تقوم على صداقة استثنائية وثقة متبادلة.أضاف ليان، في تصريحات اليوم، أن "الصين والجزائر شريكان استراتيجيّان تربطهما صداقة استثنائية، وأمام وباء فيروس كورونا ستبقى الصين إلى جانب الجزائر وستُواصل تقديم الدعم والمساعدات حسب إمكاناتها".وأشار إلى أن البلدين ناضلا معا ضد الاستعمار، واصفًا الشعب الجزائري بأنه شعب شجاع وأبي، لافتا إلى أن البلدين يواصلان اليوم تعاونهما وتكافلهما في إطار مكافحة فيروس كورونا.وأكد أن الصين تبقى متيقنة أن الجزائر ستخرج منتصرة من مكافحتها هذا الوباء، مشيرا إلى أن تطور الوباء في الجزائر يتميز بتوجهات إيجابية بفضل الإجراءات المتخذة برعاية الرئيس عبدالمجيد تبون والجهود والتضحيات الجسام للشعب الجزائري وكذا للدعم القوي من البلدان الصديقة مثل الصين.ونوه ليان إلى أن الجزائر كانت أحد البلدان التي سعت إلى تقديم المساعدات العاجلة من أجهزة خاصة بمكافحة الوباء إلى الصين، موضحا أن الجزائر خصصت طائرات مستأجرة لتسليم 500 ألف قناع طبي و300 ألف زوج قفاز طبي و20 ألف نظارات للحماية الطبية، إضافة إلى أجهزة أخرى للمساعدات الطبية العاجلة للصين.وقال إن الرئيس تبون بعث رسالة مساندة لنظيره الصيني الرئيس شي جين بينج معربا له فيها عن دعم الجزائر للصين، مؤكدا أن الحكومة والشعب الصينيين سيتذكرون ذلك مدى الحياة".وأضاف ليان أن "الجزائر تواجه نفس المهمة الشاقة، والصين لن تتردد في مساعدة صديقتها الجزائر التي تجمعهما علاقة طويلة الأمد"، مشيرا إلى أن "بلاده تقدم مساعدات عاجلة مباشرة من المعدات الطبية للجانب الجزائري".وأشار إلى أن الصين بعثت عدة تبرعات ومساعدات عاجلة من المواد الطبية للجزائر، تتكون من أقنعة طبية وملابس طبية واقية وأقنعة عزل طبية وقفازات طبية وكواشف تشخيص وأجهزة التنفس.وألمح ليان إلى أن بلاده أجرت "مباحثات" هامة ومستمرة مع الجزائر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين المتخصصين من كلا البلدين ومن خلال مشاركة خطة التشخيص والعلاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا.وأعرب السفير الصيني عن أسفه لكون بعض الدول الغربية لم تتخذ إجراءات حازمة وفورية مثل الصين أو الجزائر في بداية انتشار الوباء، مستنكرًا الاتهامات الغربية لبلاده وتحميلها المسئولية في انتشار هذا الوباء.