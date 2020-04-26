طبيب طوارئ بمستشفى العزل بإسنا: تلقينا رسائل شكر كثيرة من عدة سفارات بالقاهرة

قال الدكتور أحمد سراج الدين، طبيب الطوارئ في مستشفى إسنا للعزل، إن المستشفى تلقى رسائل شكر كثيرة من عدة سفارات في القاهرة، بسبب الرعاية الطبية التي حظي بها المصابون الأجانب.وأضاف أحمد سراج الدين، في لقاء عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن حالة القلق لدى المصابين الأجانب كانت خوفا من الرعاية الصحية في مصر، وأنها قد تكون أقل من المستوى الموجود في أوروبا، موضحا أن هذه النظرة تغيرت بعدما ارتفعت نسب الشفاء بينهم.وأشار إلى أن معظم المصابين الأجانب كانوا من كبار السن، وهذا ما زاد من القلق، في ظل الأخبار المتداولة عالميا، بأن أكثر حالات الوفاة كانت تأتي من فئة كبار السن، لافتًا إلى أنه كان من الفريق الأول الذي واجه هذا الفيروس في المستشفى مع بداية ظهور المرض في مصر، منذ 15 مارس الماضي، مؤكدا شفاء 76 حالة عدا حالة وفاة واحدة.