اقتراح بإقامة نصب تذكارى لشهداء الطواقم الطبية ضحايا كورونا

طالب الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بعمل نصب تذكاري لشهداء الطواقم الطبية الذين رحلوا بسبب فيروس كورونا في المحافظات المختلفة.وأشار "أبوالعلا" في اقتراحه الموجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا وكان جميع أفراد الأطقم الطبية على قدر عال من المسئولية والتضحية والفداء.وأكد أنه لم يتأخر أي طبيب أو طبيبة أو ممرض أو ممرضة أو حتى فرد أمن أو إداري في أي مستشفى عن تلبية النداء على الرغم من حجم المخاطر التي تحيط بالمخالطين للمصابين.وأردف أن الطاقم الطبي قدم العديد من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ المصابين بالفيروس، قائلا: "كانوا وبحق هم خط الدفاع الأول عن صحة المصريين".ولفت إلى أن تضحيات الأطقم الطبية المختلفة في كل مستشفيات العزل الصحي، والتي نالت احترام وتقدير كل المصريين، وهو ما ظهر جليًا في حملات التأييد والدعم والمساندة، إلى أن تمت تسميتهم بجيش مصر الأبيض.وأوضح أن عمل نصب تذكاري لكل شهداء الطاقم الطبي يأتي تقديرا لتضحياتهم وتخليدا لدورهم البطولي، مقترحا اختيار محافظات مختلفة على امتداد الجمهورية لعمل النصب التذكاري.