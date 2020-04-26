آرب ويكلي تكشف كارثة انتشار كورونا في تركيا قبل الإعلان الرسمي

أكدت صحيفة "آرب ويكلي" البريطانية، أن رد فعل الحكومة التركية على انتشار فيروس كورونا التاجي كان فوضوي بشكل كبير.وتابعت أنه على الرغم من ادعاءات المسؤولين الحكوميين بأن تهديد الفيروس التاجي تحت السيطرة، إلا أن استجابة تركيا كانت أقل بقليل من الكارثة، أولًا، لم يتم تشخيص الحالة الإيجابية الأولى حتى 11 مارس.وأضافت أنه في نفس التاريخ، سجلت ألمانيا، التي يشبه سكانها سكان تركيا 1884 حالة، في حين أن هذا قد يشير إلى أن الفيروس تأخر في دخول تركيا، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن الغياب الكامل للاختبار يعني أنه ينتشر بشكل واسع بين السكان، دون علم مسئولي الصحة.وأشارت إلى أنه بعد ذلك، تأخرت تركيا أسابيع عن بدء إغلاق المدارس والجامعات، وأخيرًا فعلت ذلك في 16 مارس، ونتيجة لذلك، تجاوزت تركيا بحلول 20 أبريل الصين في عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة، هذا يعني أن مسار البلاد خلال الأسابيع القادمة، وفقا للمراقبين، مقلق للغاية.وأوضحت أنه وفقًا للمحللين، فإن تركيا ستجد نفسها في أسوأ وضع أكثر من أي سوق ناشئة، وأكدت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية أن أنقرة غير مستعدة لأي تباطئ اقتصادي.