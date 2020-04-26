إزالة التعديات على أراضي الدولة بمدينة السلوم بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، رؤساء المدن بالمتابعة الدائمة لمنع وإزالة أي تعديات على أراضى الدولة فى مهدها وتنفيذ سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة، خاصة مع استغلال البعض جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورنا.ونظم مركز ومدينة برانى برئاسة العميد ياسر عامر رئيس المدينة حملة إزالة بمشاركة قسم شرطة براني لإزالة مخالفتين على مساحة 130 م3 وبناء أسوار بدون تراخيص إحداها بمساحة 30 م2 خلف المستشفى العسكري، والثانية بمساحة 100م2 على الطريق الدولى الساحلى مطروح السلوم.