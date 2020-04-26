كوريا الجنوبية تدرس استحداث أدوات تُسرع تشخيص كورونا

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الأحد، إنها تفكر في إدخال أدوات يمكن أن تشخص فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بشكل أسرع، من أجل عمليات الطوارئ أو الولادة.وأوضحت "جونج أون-كيونج" رئيسة مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن السلطات تنظر في خطة للسماح للأطباء باستخدام أدوات اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج في حوالي ساعة واحدة، في حالة الطوارئ حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.أضافت: "نحن نفكر في استخدام الأدوات في عمليات الطوارئ أو عمليات الولادة الطارئة."وقالت إن السلطات الصحية تدرس، أيضًا، استخدام هذه الأدوات للأشخاص العاديين.