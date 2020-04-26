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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صناعة البرلمان» تعقد جلسة لبحث تخفيض أسعار الطاقة للمصانع

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:14 م
النائب سمير البطيخي
النائب سمير البطيخي
عائشة حسن
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قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث خطوات الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم قطاع الصناعة وتنفيذ توجيهات خفض أسعار المواد البترولية للمصانع في ظل أزمة كورونا، التي كان لها تبعاتها السلبية على عمل العديد من المصانع.

وأشار النائب - في في تصريحات لـ"الدستور" اليوم الأحد - إلى أن انخفاض أسعار المواد البترولية عالميا، فرصة سانحة للنهوض بالصناعة المصرية، لافتا إلى أن هناك العديد من المصانع في انتظار تطبيق قيمة الانخفاض التي أعلنت عنها الحكومة في إطار إجراءتها والتسهيلات التي تقدمها لدعم القطاعات التي تضررت جراء تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية، وذلك في قيمة الأسعار الخاصة بالطاقة والكهرباء والمياه.

ولفت إلى أن الحكومة حتى الآن لم تنفذ تلك القرارات، والمصانع ما زالت تحمل على عاتقها مبالغ ضخمة جراء شراء المواد البترولية من الحكومة، الأمر الذي لا بد من تحرك سريع تجاه لإزالة العبء على تلك المصانع ودعم المستثمرين وتعزيز الثقة بينهم وبين الدولة المصرية.

وأردف المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التداعيات الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد، أثرت بالسلب على الأسعار العالمية للنفط، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في سعره، مما يتطلب الاستفادة من هذه الأسعار الجديدة واستغلال الأزمة في تحقيق مكاسب لصالح الصناعة المصرية.

وذكر أن رغم انخفاض أسعار النفط العالمي لاسيما وأن سعر البرميل سالب 37.8 دولار، ما زالت الحكومة تتعامل مع المصانع بنفس الأسعار القديمة من حيث أسعار الطاقة والكهرباء والغاز، مما يمثل عبء كبير على المصانع، منوها أن الحكومة لا بد وأن تضع استراتيجية سريعة الاستفادة من هذا الانخفاض.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة استغلال الأزمة الحالية، وتخزين احتياطي الدولة المصرية الاستراتيجي من الغاز والبترول، والتمتع بالأسعار السلبية للغاز والبترول وتحقيق مكاسب للصناعة المصرية لزيادة قدرتها التنافسية من أجل التصدير ومن ثم تخفيض أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية.

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