«تموين المنوفية»: توريد 19 ألف طن قمح حتى الآن

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن توريد 19 ألفًا و290 طن قمح، منذ بداية موسم الحصاد لعام 2020 حتى اليوم، مشيرًا إلى أن عملية التوريد مستمرة يوميًا حتى الانتهاء من موسم الحصاد.وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسلم القمح المحلي من المزارعين في الموسم الحالي 2020 للأسبوع الثاني على التوالي بسعر 700 جنيه للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيهًا للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين طوال الوقت.