شيخ الأزهر: الفقير الصابر والغنى الشاكر كلاهما فى الجنة (فيديو)

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، أنه ليس من السهل على المواطن أن يحسب يوميًا ما ينبغي أن يخرجه مما لديه من خير، فهذا شيء صعب قد يفوق صعوبة صبر الفقير على البلاء بضيق الرزق، والتضييق في الرزق ابتلاء، فالإنسان يبتلى بالشر وبالخير، والمطلوب من الإنسان في الحالتين هو الصبر، ليحصل على المقصود من الابتلاء وهو الثواب.وأضاف الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع على فضائية "dmc"، أن الإنسان خلق شحيحًا، وصبر الإنسان الغني على المعاناة اليومية للسير عكس هذا الاتجاه يحتاج لإنسان صابر ويتحمل ويضحي، والثواب على أنه يفعل أشياء ضد طبيعته.وشدد شيخ الأزهر، على أن الفقير الصابر والغني الشاكر كلاهما في الجنة، ولكن كثيرا من الصالحين يفضلون الصبر على البلاء بالفقد والمرض وغيره على الابتلاء بالنعمة، وهذا ما عناه سيدنا عمر حين قال: "بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر".