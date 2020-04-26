«مدغشقر فرضته على طلابها كعلاج لكورونا».. أبرز فوائد «الشيح»
الأحد 26/أبريل/2020 - 03:14 م
إيمان ماهرطباعة
أجبرت سلطات مدغشقر تلاميذ المدارس بتناول مشروب الشيح، وحسبما قال رئيس البلاد إنه يشفي فيروس كورونا المستجد.
ويرصد"الدستور" فوائد الشيح.
-الشيح من النباتات التي تنتمي للفصيلة المركبة وهي (Mugworts) كما أن اسمها العلمي (Artemisia)، وهي من النباتات المعمرة التي لها رائحة عطرية ومذاق مر.
-استهلاك نبات الشيح بشكل يومي، مدة تصل إلى ستة أشهر يمكن أن يقلل من مستويات البروتين في البول، ومن ضغط الدم لدى المرضى المصابين بالتهاب الكلية بالجلوبيولين المناعي أ
-تشير بعض الدراسات إلى أن بعض الأعشاب ومنها الشيح يمكن أن يساعد على علاج التهابات الأمعاء.
-يقلّل من كميات الستيرويد.
-يساهم في تخفيف اضطرابات المثانة، وفقدان الشهية، وزيادة التعرق، والتشنّجات، والجروح، وضعف الرغبة الجنسية، وغيرها من الاضطرابات.
-يستخدم في علاج الملاريا، إذ تقلل مادة الأرتيميسينين من عدد الطفيليات خلال الثلاثة أيام الأولى للمرض
ويرصد"الدستور" فوائد الشيح.
-الشيح من النباتات التي تنتمي للفصيلة المركبة وهي (Mugworts) كما أن اسمها العلمي (Artemisia)، وهي من النباتات المعمرة التي لها رائحة عطرية ومذاق مر.
-استهلاك نبات الشيح بشكل يومي، مدة تصل إلى ستة أشهر يمكن أن يقلل من مستويات البروتين في البول، ومن ضغط الدم لدى المرضى المصابين بالتهاب الكلية بالجلوبيولين المناعي أ
-تشير بعض الدراسات إلى أن بعض الأعشاب ومنها الشيح يمكن أن يساعد على علاج التهابات الأمعاء.
-يقلّل من كميات الستيرويد.
-يساهم في تخفيف اضطرابات المثانة، وفقدان الشهية، وزيادة التعرق، والتشنّجات، والجروح، وضعف الرغبة الجنسية، وغيرها من الاضطرابات.
-يستخدم في علاج الملاريا، إذ تقلل مادة الأرتيميسينين من عدد الطفيليات خلال الثلاثة أيام الأولى للمرض