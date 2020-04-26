«مدغشقر فرضته على طلابها كعلاج لكورونا».. أبرز فوائد «الشيح»

أجبرت سلطات مدغشقر تلاميذ المدارس بتناول مشروب الشيح، وحسبما قال رئيس البلاد إنه يشفي فيروس كورونا المستجد.ويرصد"الدستور" فوائد الشيح.-الشيح من النباتات التي تنتمي للفصيلة المركبة وهي (Mugworts) كما أن اسمها العلمي (Artemisia)، وهي من النباتات المعمرة التي لها رائحة عطرية ومذاق مر.-استهلاك نبات الشيح بشكل يومي، مدة تصل إلى ستة أشهر يمكن أن يقلل من مستويات البروتين في البول، ومن ضغط الدم لدى المرضى المصابين بالتهاب الكلية بالجلوبيولين المناعي أ-تشير بعض الدراسات إلى أن بعض الأعشاب ومنها الشيح يمكن أن يساعد على علاج التهابات الأمعاء.-يقلّل من كميات الستيرويد.-يساهم في تخفيف اضطرابات المثانة، وفقدان الشهية، وزيادة التعرق، والتشنّجات، والجروح، وضعف الرغبة الجنسية، وغيرها من الاضطرابات.-يستخدم في علاج الملاريا، إذ تقلل مادة الأرتيميسينين من عدد الطفيليات خلال الثلاثة أيام الأولى للمرض