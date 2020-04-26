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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صوامع وشون المنيا تستقبل 16152 طن قمح

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:26 م
شون المنيا
شون المنيا
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى يوم أمس السبت، 16152 طنا، و765 كيلوجرام قمح بنطاق دائرة المحافظة.

وأكد المحافظ، على الجهات المسوقة سواء البنك الزراعي أو قطاع المطاحن أو القابضة للصوامع، بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن هناك لجنة مشكلة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون، والصوامع، وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكافة الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول، مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد كافة الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.

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