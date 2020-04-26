حبس سائق تاكسي يسرق متعلقات الركاب

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس سائق تاكسي 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين من السيدات كبار السن حال استقلالهن السيارة بصحبته بأسلوب "النشل والمغافلة".تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال استقلالها سيارة أجرة "تاكسي" لتوصيلها إلى منطقة سكنها وفور وصولها اكتشفت سرقة حافظة النقود بداخلها مبلغ مالى 1000 جنيه، ومتعلقات شخصية من داخل حقيبة يدها.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، قيادة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، له معلومات جنائية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، كما اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من السيدات كبار السن حال استقلالهن السيارة بصحبته بأسلوب "النشل والمغافلة".وأضاف بارتكاب 18 حادثا بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها من المجنى عليهن وكذلك ضبط 11 حافظة نقود من متحصلات تلك الوقائع، كما تم ضبط 4 هواتف محمولة من متحصلات حوادث أخرى وأقر بتصرفه بالبيع فى بعض المشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه الإجرامى، وإنفاقه المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباته الشخصية.وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهمنه بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.