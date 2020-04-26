طلب إحاطة لرئيس الوزراء بحظر تطبيقى «تيك توك» و«لايكى»

تقدمت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بشأن استغلال مالكي تطبيقات الهواتف الذكية مثل "تيك توك" و"لايكى" الفتيات المراهقات واستخدامهن في أعمال منافية لقيم المجتمع المصري.وقالت النائبة- في بيان اليوم الأحد- إن تلك الشركات تستغل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر مصر وتقوم بنشر ثقافات مُبتذلة للدولة المصرية من أجل هدم قوام المجتمع المصري ككل، وذلك من خلال حث الفتيات المراهقات على الظهور في "لايفات"، لتكوين صداقات وعلاقات اجتماعية لجني أرباح بالدولارات.وأكدت النائبة أن المُعادين لاستقرار الدولة المصرية يعتمدون بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية والتطبيقات المُتاحة لبث سمومهم في الداخل من الخارج، مطالبة الحكومة ببحث كل السبل والوسائل المتاحة لحظر تطبيقي "تيك توك" و"لايكى"، وذلك من أجل الحفاظ على المجتمع المصري وقيمه من الانحراف.