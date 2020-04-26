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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة بني سويف تعلن تعافي 22 حالة جديدة من كورونا والإجمالي 59

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:23 م
كورونا
كورونا
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، تعافي 22 حالة جديدة من أبناء المحافظة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 59 حالة الذين خرجوا من مستشفى العزل بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، بعد حصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متنميا لهم دوام الصحة والعافية وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي مصر شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة وغيرها بكل أمن وسلام.

وأشاد محافظ بني سويف بالجهود النوعية والبطولية التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجابهة تلك الأزمة، حيث تتضافر وتتكامل جهود كل الأجهزة المعنية والمعاونة، وفي مقدمتها جنود وأبطال وزارة الصحة المصرية "جيش مصر الأبيض"، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في أداء واجبهم بروح البطولة والعطاء، مشيرا إلى أن مصر في وضع أفضل فى معدلات الشفاء عالميا، ويرجع ذلك لمجهودات الدولة ووزارة الصحة والاستعدادات والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن.

ووجه المحافظ تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، الذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة، فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة، من خلال تفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا، وكذا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأثنى محافظ بني سويف على مستوى استجابة المواطنين للقرارات التي اتخذتها الدولة، مطالبا بضرورة الاستمرار في الالتزام، وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان، مشيدا بدور المجتمع المدنى بمختلف أنواعه فى مجابهة الأزمة من خلال أوجه الدعم المتنوعة، مجددا ترحيبه ودعمه لكل جهد مخلص وخطوات عملية ورأي ايجابي لدعم خطة الدولة الشاملة في مجابهة تلك الأزمة العالمية.

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