24 إصابة جديدة بكورونا فى السودان

أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 24 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، حسب التقارير الوبائية ليوم أمس السبت.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الأحد، أن الحالات الجديدة منها 22 إصابة سجلت في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في كل من ولايتي شرق دارفور (غرب السودان)، وسنار في الشرق.وارتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 237 حالة، بينها 21 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 20 شخصًا.وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.