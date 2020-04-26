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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فوز 58 مشروعًا فى المنحة العاجلة لمجابهة كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:20 م
كورونا
كورونا
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أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، الأحد، المشروعات الفائزة فى المنحة الاستثنائية العاجلة من برنامج "طبق فكرتك" للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال صقر، في تصريح اليوم، إن المشروعات المقبولة من إجمالي المقترحات المطابقة لشروط الإعلان عددها (58 مقترحا) وجارٍ تقييم 59 مقترحًا، وسيتم إعلان الفائزين تباعًا، مشيرًا إلى أن إجراءات التعاقد مع المشروعات الفائزة ستبدأ غدًا.

وأوضح أن مجلس أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، كان قد اعتمد فى جلسته (176) منحة استثنائية عاجلة بقيمة 30 مليون جنيه؛ لدعم مقترحات بحثية مبتكرة تقدم حلولا علمية وتكنولوجية قابلة للتطبيق للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المجالات المقترحات المقدمة شملت تطوير أجهزة ومعدات طبية وأقنعة وملابس واقية، وتطوير طرق تشخيص سريعة ومبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعى على المحمول؛ لتتبّع المصابين وتحديد بؤر الإصابة ومواد مطهرة ومعقمة آمنة أو طبيعيّة ولا تعتمد على الكحول ودراسات إكلينيكية وقبل أكلينيكية ووبائية ووراثية ووراثة بشرية وبحوث وتطوير بهدف تطوير لقاح وبعض الموضوعات الأخرى المتفرقة.

من ناحيته، أشار الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، إلى أن عدد المقترحات المقدمة المطابقة لشروط الإعلان بلغ 320 مقترحًا، وتم الانتهاء من التقييم العلمى (الفنى) والاقتصادى والقابلية للتقييم بواسطة أساتذة وخبراء صناعة وممثلى وزارات الصحة والإنتاج الحربى والتجارة والصناعة لعدد 261 مقترحًا، وبلغت نسبة المقترحات المقبولة من إجمالي المقترحات المطابقة لشروط الإعلان 22% (58 مقترحًا)، وجار تقييم 59 مقترحًا وسيتم إعلان الفائزين تباعًا.

بدورها، لفتت هالة الأحمدي، رئيس الإدارة المركزية لجهاز تنمية الابتكار بالأكاديمية، المشرف على البرنامج، إلى أنه قد تم فتح باب التقدم لتلقى المقترحات الابتكارية من يوم 22 مارس الماضي حتى 2 أبريل الحالي، وتقدم إلى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عدد 560 مقترحا ابتكاريا من جامعات ومراكز بحثية وشركات خاصة وأفراد.

وتابعت أن الجامعات المصرية قدمت 52.5% من المقترحات والمراكز البحثية 20% والجهات الخاصة، والأفراد حوالي 28.2 % من إجمالي المتقدمين، مشيرة إلى أن الجامعات احتلت المركز الأول في المقترحات المقبولة والفائزة بالدعم، حيث تم قبول 35 مقترحًا بنسبة 60% من المقترحات المقبولة، بينما الجهات الخاصة والأخرى فازت بالمركز الثانى بعدد 12 مقترحًا ابتكاريًا، بينما المراكز البحثية احتلت المركز الثالث بعدد 11 مقترحًا مقبولًا.

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